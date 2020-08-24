Ağustos ayında Kaçkar Dağı'na kar yağdı



Yalçın ŞAHİN-Yaşar FALCI /RİZE, (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı´na ağustos ayında kar yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı´na dün kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Ağustos ayında yağan karla birlikte sıcaklık da eksi 5 dereceye kadar düştü. Kaçkar Dağları´na çıkan dağcılar ise kar altında tırmanış yaptı. Etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla da kaydedildi.

Yine benzer görüntüler Trabzon´da da yaşandı. Trabzon´un turizm cenneti olan Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. DHA-Genel Türkiye-Rize Yalçın ŞAHİN, Yaşar FALCI

2020-08-24 12:01:25



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