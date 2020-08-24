Yasin Pehlivan, Çaykur Rizespor'da

Aslında hiç et yok, 'bici bici' ile kıyma!

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı. Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyen ve daha önce Red Bull Salzburg ve Spartak Trnava'da şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon Rizespor'da 6 numaralı formayı giyecek. Karadeniz ekibinin açıkladığı transfer için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.