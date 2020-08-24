Yasin Pehlivan, Çaykur Rizespor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı. Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyen ve daha önce Red Bull Salzburg ve Spartak Trnava'da şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon Rizespor'da 6 numaralı formayı giyecek. Karadeniz ekibinin açıkladığı transfer için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.