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Çaykur Rizespor, Nadir ve Yasin transferini resmen açıkladı

DHA

Çaykur Rizespor, Nadir ve Yasin transferini resmen açıkladı


Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada her iki futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, yeni sezonda Nadir Çiftçi'nin 7, Yasin Pehlivan'ın ise 6 numaralı forma ile mücadele edeceği ve futbolcular için önümüzdeki günlerde Rize'de, yeşil mavili kulübün başkanı Hasan Kartal'ın katılımı ile imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nde geçiren iki futbolcudan Nadir Çiftçi 14, Yasin Pehlivan ise 17 maçta forma şansı buldu.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-08-24 18:19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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