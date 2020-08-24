Altınordu'dan Kemal Rüzgar, Çaykur Rizespor'da

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Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor, Altınordu'dan Kemal Rüzgar ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu´da oynayan Kemal Rüzgar daha önce Almanya´da Leverkusen ve Düsseldorf altyapılarında oynamış ve Türkiye genç milli takımlarında forma giymiştir. Kemal´in kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-08-24 19:09:10



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