Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar, Çaykur Rize'de

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bugün Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattığını açıklayan Çaykur Rizespor, 2 isimle daha anlaştığını duyurdu. Karadeniz ekibi, Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar'ı transfer etti.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan transferini açıklamasından dakikalar sonra 2 ismi daha kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen ve kırmızısiyahlı ekibin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Engin Bekdemir'i kadrosuna katan Çaykur Rizespor, ayrıca Altınordu'dan Kemal Rüzgar'ı da transfer etti. Engin Bekdemir daha önce 20142015 sezonunda da Çaykur Rizespor forması giyerken, Kemal Rüzgar ise Bayer Leverkusen ve Düsseldorf altyapılarında forma giyip Türkiye'ye gelmişti. 2 isim için de önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.