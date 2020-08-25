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Rize’de sathi kaplama sürücüleri isyan ettirdi Rize’de Pehlivantaşı-Kalkandere yoluna uygulanan sathi kaplamadan dolayı araçlar zarar görürken, kazalara da davetiye çıkartıyor

İHA

Rize'de PehlivantaşıKalkandere yoluna uygulanan sathi kaplamadan dolayı araçlar zarar görürken bazı araçların cam ve farlarında kırıklar oluştu. Araçların ilerlediği yolda lastiklerin saçtığı çakıl taşları, fren balataları ile diskin arasına sıkıştığı için sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Rize’de sathi kaplama sürücüleri isyan ettirdi Rize’de Pehlivantaşı-Kalkandere yoluna uygulanan sathi kaplamadan dolayı araçlar zarar görürken, kazalara da davetiye çıkartıyor

Rize’de PehlivantaşıKalkandere yoluna uygulanan sathi kaplamadan dolayı araçlar zarar görürken bazı araçların cam ve farlarında kırıklar oluştu. Araçların ilerlediği yolda lastiklerin saçtığı çakıl taşları, fren balataları ile diskin arasına sıkıştığı için sürücülere zor anlar yaşatıyor.
RizePehlivantaşıKalkandere yolunun Azaklıhoca Köyü'nden Kalkandere'ye kadar olan kısmına uygulanan sathi kaplama hem tehlike saçıyor hem de araçlara ciddi zarar veriyor.
Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki bu yola 4 gün önce uygulanan sathi kaplama nedeniyle yolda ilerleyen araçlar etraflarına çakıl taşı ve mıcır fırlatırken birçok araçta cam, far ve ayna kırıkları oluştu. Söz konusu yol üzerinde bulunan Yolbaşı köyü sakinlerinden Köksal Korkmaz isimli bir vatandaş aracında aşırı derecede zararı olduğunu belirterek "Çakıl taşları ve mıcır balata ile diskin arasına giriyor. Bütün vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. Neden buraya sıcak asfalt dökmüyorlar? Üç, dört gündür burası böyle" ifadelerini kullandı.
Yolbaşı köyünde ticari taksi sürücülüğü yapan ve sathi kaplama nedeniyle kendi aracının da camının kırıldığını aktaran Yılmaz Erdur ise "Karayolları yolumuzu sathi kaplama yaptı. Ama kaplamayı ne şekilde yaptığı görülüyor? Arabalarımız bundan dolayı çok büyük hasar aldı. Fren sistemleri mahvoldu. Kampanaları sökmek zorunda kalıyoruz. Benim aracımın camı kırıldı. Herkes bu durumdan şikayetçi. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz. Araçlarımıza gelen zararların ne şekilde karşılanacağı meçhul. Tahmin ediyorum herkes kendi zararını çekecek" dedi.
Sathi kaplamanın uygulandığı ilk günden bugüne hiçbir değişikliğin olmadığını belirten Erdur, "Normalde bu tür kaplamalar bir veya iki günde normal hale geliyordu. Bu derece bir taş atma olayı olmuyordu. Ama ilk günde nasılsa şimdi de aynı. Hiçbir şekilde yolda bir oturma, bir düzelme yok. Aksine güneş vurdukça daha da kötü hale geliyor" şeklinde konuştu.
Bir başka ticari taksi sürücüsü Tahir Yılmaz ise park halindeki araçların da yanından geçen araçlar nedeniyle zarar gördüğünü ifade ederek yolda kaza ihtimalinin de çok yüksek olduğunu söyledi. Yola karşı olmadıklarını aktaran Yılmaz, "Devletimiz sağolsun yollarımızı yapıyor, asfaltımızı döküyor ama üçdört gündür bu yol süpürülmedi. En azından asfalt döküldükten sonra bu yolun süpürülmesi lazım. Çünkü araçlara zarar veriyor. Bayağı bir zararımız var. Park halindeki araçlar da zarar görüyor. Bu yolda kaza yapma ihtimali çok yüksek. Frene bastığında durma şansın yok" diye konuştu.
Kaplama nedeniyle fırlayan taşların aracına maddi hasar verdiğini ifade eden bir diğer vatandaş ise "4 gün önce çakılları yola koymuşlardı. Şimdi yola döktüler. Aracım dağ aracı olmasına rağmen ön takımın arasına büyük büyük taşlar girmiş. Farlar kırılıyor. En azından yola zift döksünler" diyerek tepkisini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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