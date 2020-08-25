Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile anlaştığını duyurdu

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Çaykur Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Rizespor, 22 yaşındaki oyuncu Fabricio Baiano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Pertekiz Ligi ekiplerinden CS Maritimo’den transfer edilen futbolcu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak forma giymişti.

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