Fabricio Baiano, Çaykur Rizespor'da

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Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'yu transfer etti.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor transferde hareketli günler geçiriyor. Dün 5 oyuncuyu renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, bugün de 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Fabricio Baiano Santos de Jesus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Rizespor'umuza hoş geldin Fabricio Baiano. Portekiz kulübü CS Maritimo'dan transfer ettiğimiz Fabricio Baiano geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymişti. Fabricio Baiano'nun kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, kendisine hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-08-25 13:53:42



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