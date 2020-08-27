Rize merkeze bağlı Pazarköy'de hafta sonu yaşanan sel sonrası yöre halkının tepkisi sürüyor İş yeri sularla ve çamurla kaplanan Hasan Havuz: "Dere ıslahı sonrası konulan künkler tıkanıp suyu taşıyamayınca 15 dönüm bir arazi çamur altında kaldı"

Rize merkeze bağlı Pazarköy'de geçtiğimiz hafta sonu yaşanan sel sonrası yöre halkının yetkilileri tepkisi sürüyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü etkili sağanak yağış sonrası Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde sular altında kalan iş yerlerinde temizlik çalışmaları devam ederken, iş yeri sahipleri sel felaketinin ihmal sonucu yaşandığını iddia ediyor. 1,5 metre kadar suyla dolan depolarda CNC tezgahları, araçlar ve bir çok malzeme kullanılamaz hale gelirken iş yeri sahipleri duruma tepki gösterdi. Daha önce Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne dilekçe verdiklerini ifade eden iş yeri sahiplerinden Hasan Havuz ”Dereye konulan künklerin buranın suyunu taşımayacağını bildirip biran önce çözülmesini istedik. 23 metre genişliğinde dere ıslah edildi fakat aşağı tarafı 2 tane küçük künk konuldu. Bize düzeltmenin yapılacağı söylendi fakat bekledik bekledik kimse gelmedi. Cumartesi günü yağan yağmur künkleri tıkadı. Diğer tarafı da yükselttiler bütün su bu tarafa geldi. 15 dönüm bir arazi çamur altında kaldı” dedi.

Havuz, bir an önce tedbirlerin alınarak şiddetli yağışlarda benzer manzaraların yaşanmamasını istedi.

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