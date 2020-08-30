Heyelanda kaymaması için dükkanını camiye halatla bağladı

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Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde, bakkal dükkanı işleten Oktay Özdemir, heyelanda yıkılmaması için dükkanını, halatla cami kolonuna bağladı.

Büyükköy beldesinde bakkal işletmecisi Oktay Özdemir'in iş yerinin altında heyelan meydana geldi. Özdemir, heyelanda yıkılmaması için dükkanını halatla cami kolonuna bağlayarak kendince önlem aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2020-08-30 18:01:30



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