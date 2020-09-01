Rize'de denize açılan balıkçılar kasalar dolusu palamutla döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de denize açılan balıkçılar kasalar dolusu palamutla döndü

İHA

20202021 balık avı sezonu bu gece başlarken, günün ilk ışıkları ile kasalar dolusu palamutla limana dönen Rizeli balıkçılar, bu yıl palamut balığının bol olacağını ve herkesin balığa doyacağını dile getirdi.

Rize'de denize açılan balıkçılar kasalar dolusu palamutla döndü

20202021 balık avı sezonu bu gece başlarken, günün ilk ışıkları ile kasalar dolusu palamutla limana dönen Rizeli balıkçılar, bu yıl palamut balığının bol olacağını ve herkesin balığa doyacağını dile getirdi.
1 Eylül’ün ilk dakikalarında av yasağının kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize’de de balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Rize’nin tüm limanlarından ayrı ayrı denize açılan balıkçılar geçen yıl eli boş dönmüş, umduğunu bulamamıştı. Bu yıl ise günün ilk ışıklarıyla kasalar dolusu palamutla limana dönen balıkçılar palamut bolluğu olduğunu dile getirerek, fiyatların ucuz olacağının sinyalini verdi.
Palamutun bu yıl bol olduğunu ama hamsinin olmamama ihtimalini dile getiren Kenan Yavuz isimli balıkçı “İlk gün olmasına rağmen bereketli. Gırgırlar 200300 kasa balık aldılar. İlk gün olmasına rağmen iyi. Balık daha büyüyecek, şişecek. Özellikle palamut açısından balıkçılığı bu sezon iyi görüyoruz, bereketli geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl palamut bol, hamsi az olabilir. Palamutun olduğu yıl hamsi olmuyor. Palamutta etli ve doyurucu bir balık. Bu yıl herkes yiyecek yani. Pandemi sürecinde olduğumuz için bağışıklık sistemine de verimli bir balık. Protein açısından da değerli bir balık. Vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek Allah nasip ederse” dedi.
Bir başka balıkçı esnafı Müstekim Hızır ise “Umutluyuz, inşallah bu yıl vatandaş kaliteli ve iyi bir fiyata balık yiyecek. Fiyatları ilk gün olmasına rağmen iyi. Deniz bu yıl bereketi ile geldi diyebilirim. İnşallah vatandaşlar da bundan en iyi şekilde yararlanır. Hem bizle hem de vatandaş bundan en iyi şekilde yararlanırız” ifadelerini kullandı.
Bu yıl her kesimden vatandaşın balığa doyacağını dile getiren Sami Öz de “Valla işaretler iyi. Sezonun ilk günü olmasına rağmen baya bir balık geldi. Karradeniz’de balık var. Trabzon, Giresun olsun, Samsun olsun, burası olsun, Artvin’in Hopa ilçesi olsun iyi bir balık avlandı. Denizde balık var. Bu yıl vatandaş Allah’ın izniyle balığa doyacak. Garibanı da yiyecek, zengini de yiyecek, fakiri de yiyecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rizeli balıkçılar sezondan umutlu 1 Eylül 00.00 itibariyle balıkçılar Vira Bismillah dedi
YEREL HABERLER Rizeli balıkçılar sezondan umutlu 1 Eylül 00.00 ...
Heyelanda kaymaması için dükkanını camiye halatla bağladı
YEREL HABERLER Heyelanda kaymaması için dükkanını camiye halatla ...
9 yaşındaki Tuğçe´nin 30 Ağustos klibi ilgi gördü
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Tuğçe´nin 30 Ağustos klibi ilgi gördü
Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
YEREL HABERLER Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X