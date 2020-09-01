Palamut 10 liradan tezgahtaki yerini aldı

20202021 balık avı sezonunun açılmasıyla palamut balıkları tezgahları süsledi.

1 Eylül’ün ilk dakikalarında av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Av sezonunun ilk gününün bereketli geçmesi nedeniyle palamutlar tezgahları süsledi. Balığın fazla olmasına rağmen fiyatının 10 lira olması ise vatandaşları tezgahlardan biraz da olsa uzak tuttu. İlk gün olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu düşünen bazı vatandaşlar ise ilerleyen günlerde palamutun daha da ucuzlaması temennisinde bulundu.

Balık fiyatlarını yüksek bulan ama ilerleyen günlerde düşeceğini düşündüğünü dile getiren Hüsnü Yunus Metin isimli vatandaş “Bugün daha sezonun ilk günü. O nedenle fiyatlar biraz yüksek. En azından ben o yüzden yüksek olduğunu düşünüyorum. İlerleyen günlerde hem balık daha fazla büyümüş olur hem de bol olduğu için fiyatı düşer. Henüz tüm gırgırlar karaya yanaşmadı. Balığın gerçek fiyatı 2. Günden sonra kendisini belli edecek. Bence herkes bu yıl balığa kolayca ulaşabilecek. İlk günün tablosu onu gösteriyor” dedi.

Fiyatların pahalı olduğunu ifade eden bir başka tüketici Muharrem Çatan ise “Daha yeni geldik bakıyoruz. Sezon daha yeni açıldı ama fiyat bence biraz pahalı. Çok küçüğü 5 lira. İlk çıktığından dolayı herhalde” ifadelerini kullandı.

Fiyatları normal karşılayan Veli Yıldız ise “Bu fiyatlar parası olana bedava. Normal yani. Fiyatların böyle olması lazım, bundan sonra olacağı bu. Bundan daha aşağıda olması mümkün değil” şeklinde konuştu.

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