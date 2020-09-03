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Vali Kemal Çeber: "Rize-Artvin Havalimanı inşaatı yüzde 76 seviyelerine geldi" Rize Valisi Kemal Çeber: "Havalimanımızın girişi çay yaprağı, kulesi çay bardağı şeklinde olacak" "Pandemi nedeniyle inşaat süresi uzadı; Hedefimiz önümüzdeki yıl Mayıs-Haziran gibi havalimanının tamamlanarak ilk uçağı piste indirmek"

İHA

Vali Kemal Çeber: "Rize-Artvin Havalimanı inşaatı yüzde 76 seviyelerine geldi" Rize Valisi Kemal Çeber: "Havalimanımızın girişi çay yaprağı, kulesi çay bardağı şeklinde olacak" "Pandemi nedeniyle inşaat süresi uzadı; Hedefimiz önümüzdeki yıl Mayıs-Haziran gibi havalimanının tamamlanarak ilk uçağı piste indirmek"

Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan RizeArtvin Havalimanı’nın yapım çalışmaları devam ediyor. Rize Valisi Kemal Çeber, RizeArtvin Havalimanı inşaatının yüzde 76 seviyelerine geldiğini söyledi.
Havalimanın açılış tarihinin pandemi ve yapılan ekler nedeniyle uzadığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, süren inşaat çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Vali Çeber "Üst yapı binası tamamen Rize mimarisi ile olacak. İnşaatımız gayet güzel devam ediyor. Pandemi döneminde de ekstra olarak sıkıntı çıkarılmak istenen çok mevzu olmasına rağmen hiç ara verilmedi. Sadece pandemiye uygun olarak iş revize edildi. Orada süremiz biraz uzadı. Onun iki tane nedeni var. Birincisi; oraya daha sonradan bize çok faydası olacağından emin olduğumuz ekler yaptık. 600 dönüm daha yer dolduruyoruz. Havalimanımızın girişi çay yaprağı, kulesi çay bardağı şeklinde. Ama binada içimize tam da sinmeyen bir şeyler vardı. Havalimanı üst yapı binamız da tamamen Rize mimarisini yansıtacak bir figüre büründü. Bizim arzumuz 29 Ekim 2020’de açmak idi. Ama pandemiden dolayı orada seyreltilmiş çalışma uyguladık. Dolayısıyla bu ve bahsettiğim gelişmeler süreyi biraz uzattı. Biz ’geç olsun güç olmasın, geç olsun en Rize’ye yakışanı olsun’ dedik. Şu anda altyapı da yüzde 76’ya geldik. Ben geldiğimde yüzde 14’deydi. Üst yapıda da yüzde 7’lere geldik. Hedefimiz önümüzdeki yıl MayısHaziran gibi havalimanının tamamlanarak ilk uçağı piste indirmek" ifadelerini kullandı.
Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan havalimanı inşaatında günde 120 tona yakın dolgu 297 iş makinası ve 665 işçinin 24 saat aralıksız çalışmasıyla gerçekleşiyor. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı RizeArtvin Havalimanı inşaatında dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretile bilinen, toplam ağırlığı 45 tonu bulan beton 'x' bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile dolgu işlemi gerçekleştiriliyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile önce akıntı en aza indirilerek dolgu işleminde yapıldı RizeArtvin Havaalanında işin yüzde 90’lık kısmını kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alanında 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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