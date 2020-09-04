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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

RTEÜ, dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi

DHA

RTEÜ, dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Times Higher Education´ın (THE) hazırladığı '2021 yılı Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamaları sonuçlarına göre dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdi. RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman "Üniversitemiz ailesi için bu durum övünç ve gurur kaynağıdır" dedi.
Dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Londra merkezli Times Higher Education (THE), '2021 yılı Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralaması sonuçları açıklandı. 93 ülkeden 1500 üniversiteyi içeren sıralamada, Türkiye´den 43 üniversite listede yer aldı. Oxford, Stanford ve Harvard gibi üniversitelerinde yer aldığı listeye giren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi en yüksek puanını araştırma kategorisinde elde etti.
'KATEDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR'
RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Londra merkezli Times Higher Education'nun yaptığı değerlendirmenin çok önemli olduğunu söyledi. Karaman, "2021 Dünya Üniversite Sıralaması listesi oluşturulurken sadece kriterleri sağlayan üniversiteler değerlendirmeye alınıyor ve RTEÜ de değerlendirmeye alınan üniversiteler arasında yer alma başarısı gösteriyor. Henüz daha kuruluşunun 14. yılında olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Times gibi saygın bir değerlendirme kuruluşunun dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında girme başarısı göstermesi RTEÜ ailesi için övünç ve gurur kaynağıdır. 43 Türk üniversiteden birisi olarak kendisinden yıllar önce kurulmuş olan pek çok köklü üniversiteyi de geride bırakıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm RTEÜ ailesine teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan bu tablo bizler için çok önemli olmakla birlikte yeterli değildir, çünkü daha kat edecek çok yolumuz var" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-09-04 16:00:43

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