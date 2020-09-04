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Bakan Pakdemirli: “Bu musibet (Pandemi) bir hayır da getirdi; Paramız ülkemizde kaldı şuan çayın kalitesi arttı” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Bugün çay fabrikalarına gelen çayın kokusunda bile bir değişiklik var; Çok daha güzel bir kalite var”

İHA

Bakan Pakdemirli: “Bu musibet (Pandemi) bir hayır da getirdi; Paramız ülkemizde kaldı şuan çayın kalitesi arttı” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Bugün çay fabrikalarına gelen çayın kokusunda bile bir değişiklik var; Çok daha güzel bir kalite var”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pandemi sorunu nedeniyle çay toplamak için bu yıl ister istemez Gürcistan’dan gelen işçileri engellemek durumunda kaldıklarını belirterek “Bu musibet bir hayır da getirdi. Paramız ülkemizde kaldı şuan çayın kalitesi arttı. Bugün çay fabrikalarına gelen çayın kokusunda bile bir değişiklik var” dedi.
Rize Ticaret Borsası’nda Ulusal Çay Konseyi üyeleri ve çay sektörünün temsilcileri ile bugün bir araya gelen Bakan Bekir Pakdemirli, orman yangınlarından ötürü program yapmakta zorlandıklarını, birkaç kez Rize programını ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek ve dün de Denizli’de çıkan orman yangınını hatırlattı.
Türkiye’nin çay üretiminde dünyada 5. sırada, Avrupa’da 1. sırada olduğunu belirten Pakdemirli “Buna rağmen yürüyeceğimiz çok da yol var. Çaykur’dan bölge insanının beklentisi yüksek, görev ve sorumluğu oldukça ağır. Sadece malı alıp satacak bir kuruluş değil bölgede bu işin devamını sağlayacak ve işin iç ve dış ticaretini planlayacak programlayacak önemli kuruluşlardan bir tanesi” diye konuştu.

“Kaçak çay sorunun çok önemli olmadığını düşünüyorum”
Kaçak çay konusuna da değinen Bakan Pakdemirli, bunun çok önemli bir sorun olmadığını ifade ederek “Çok minimal da olsa kaçak çay sorunundan bahsedebilirdim ama bunların bir önemi olmadığını düşünüyorum. Pazarlama sorunumuz tabiki en üst sorunumuz. Kimyasal gübre hala sorun olmaya devam ediyor. Bahçelere bakım yapılması, bitki zararlısı ile mücadelenin iyi yapılması, yaşlanmış çay bahçelerinin yenilenmesi, çayı toplarken standart dışı toplamanın önüne geçilmesi. Bu sene bir musibet yaşadık. Hala maskeler ile dolaşıyoruz. İster istemez Gürcistan’dan gelen işçileri engellemek durumunda kaldık. Bu hastalığın yayılmaması için. Bu musibet bir hayır da getirdi. Paramız ülkemizde kaldı şuan çayın kalitesi arttı. Bugün çay fabrikalarına gelen çayın kokusunda bile bir değişiklik var. Çok daha güzel bir kalite var bunu gelen çayın kokusundan bile hissedebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“İlk iki çeyrekte tarımsal üretim yüzde 4 büyümüş durumda”
Pandemi döneminde yönetilmesi gereken bir çay toplama süreci olduğunu ve bunun da iyi yönetildiğini belirten Bakan Pakdemirli “İster istemez tarımsal üretimin bir şekilde artması gerekiyordu. Allah’a çok şükür ilk iki çeyrekte tarımsal üretim yüzde 4 büyümüş durumda” ifadelerini kullandı.
“Çay Kanunu konuşulan bir konu ama kanunları hep bir amaç değil araç olarak görüyorum” diyen Bakan Pakdemirli “Ana amacımızı tespit ettikten sonra bu kanunlara ihtiyaç varsa ortaya koymakta fayda var. Sadece burda çay kanunu ile ilgili bana göre tüm paydaşların hepsinin üzerinde anlaşacağı bir şey haline getirebilirsek bunun üzerine herhalde gazi meclisimiz de gereğini yapar. Biz bakanlık olarak bunun önünde durmayız yanında veya gerisinde oluruz. Konuyu gündeme getiririz” dedi.

“Henüz kontrol altında değil ama hızlı bir şekilde kontrol altına almak için arkadaşların gayreti sürüyor”
Bakan Pakdemirli, Denizli’den devam eden orman yangını ile ilgili soru üzerine de yangının halen devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
“Müdahale sürüyor. Bölgeye şuan dinlenmiş olan yangınlarda en deneyimli teknik arkadaşları gönderdik tüm diğer bölgelerden. Üzerinde çalışılıyor, henüz kontrol altında değil ama hızlı bir şekilde kontrol altına almak için arkadaşların gayreti sürüyor. Yangın tahmin ettiğimiz kadar büyük bir yangın değil ama parçalı ve araziye yayılmış olmasından ötürü bazı endişeler oluyor. Hızlı bir şekilde diğer yangınları hallettiğimiz gibi bunu da halledeceğiz.”
Bakan Bekir Pakdemirli, daha sonra Çayeli ilçesine geçerek selden geçtiğimiz ay zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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