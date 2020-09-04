Bakan Pakdemirli: Çayımızın kalitesi arttı



Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemiden dolayı sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gürcü işçilerin gelemediğini ve Rizeli üreticilerin çay hasadını kendisinin yaptığını vurgulayarak, "Bu musibet bir hayır da getirdi, paramız ülkemizde kaldı ve çayımızın kalitesi arttı" dedi.

Rize´yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çaykur´a ait Hayrat Botanik Bahçe´yi gezerek, üretimi yapılan çay fidelerini inceledi ve Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim´den bilgi aldı. Hayrat Botanik Bahçe ziyaretinin ardından Rize Ticaret Borsası´na geçen Bakan Pakdemirli, Çay Borsası´nda çay satımıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, daha sonra Rize Ticaret Borsası´nda düzenlenen Ulusal Çay Konseyi ile toplantıya katıldı.

'İLK ÇEYREKTE TARIMSAL ÜRETİM YÜZDE 4 BÜYÜDÜ'

Türkiye'nin çay üretiminde dünyada 5´inci, Avrupa ise 1´inci sırada olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, pandemiden dolayı sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gürcü işçilerin gelemediği bölgede, bahçeye giren üreticilerin sürgünü kendilerinin yapmasıyla çay kalitesinin arttığına, işçi maliyeti ücretinin de ülke dışına çıkmadığına dikkati çekti. Bakan Pakdemirli, "Ama yürüyeceğimiz daha çok yol var. Çaykur´un ağır bir sorumluluğu var, sadece malı alıp, üretip, satan bir kuruluş değil. Bölgede bu işin devamını sağlayacak ve bu işin ticaretini planlayacak önemli kuruluşlardan birisidir. Pazarlama sorunları en büyük sorunumuzdur. Kimyasal gübre halen sorun olmaya devam ediyor. Bahçelere bakım yapılması, yaşlanmış çay bahçelerinin rehabilitasyonu, budama yapılması, müstahsil çayı toplarken standart dışı toplamasının önüne geçilmesi de gerekiyor. Bu sene bir musibet yaşadık, ister istemez Gürcistan´dan gelen işleri engellemek zorunda kaldık. Bu musibet bir hayır da getirdi, paramız ülkemizde kaldı ve şu an çayımızın kalitesi arttı. Pandemi dönemini iyi yönettik. Tarımsal üretimin artması gerekiyordu ve bu süreçte de ilk çeyrekte tarımsal üretim yüzde 4 büyüdü. Çay kanunuyla ilgili bana göre tüm paydaşların üzerinde anlaşması gerekiyor. Bizde bakanlık olarak bunun önünde durmayız, destek oluruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ, Doğancan İLEK

2020-09-04 17:59:48



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