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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4

DHA

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4


Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Ertan Başdağ (xxx), Akın Karabacak (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer (xx) Chatziisaias (xx), Abdullah (xxx) (Dk. 70 Burak xx), Emir Han (xx) (Dk.46 Alberk xx), Moroziuk (xx) (Dk.65 Orhan xx), Baiano (xx) (Dk.59 Atakan xx), Yasin (xx) (Dk.77 Diomande x), Boldrin (xx) (Dk.73 Engin xx), Michalak (xx) (Dk.65 Tunay xx), Samudio (xx) (Dk.71 Nadir x), Skoda (xxx) (Dk.65 Kemal xx)
TRABZONSPOR: Erce (xx) Edgar (xx), Campi (xx), Marlon (xx), Pereira (xxx) (Dk.48 Serkan xx), Flavio (xx), Trondsen (xx) (Dk.76 Kamil Ahmet x), Abdulkadir Parmak (xx), Abdülkadir Ömür (xxx) (Dk. 78 Abdurrahim x), Nwakaeme (xxx) (Dk.71 Guilherme xx), Ekuban (xxx) (Dk.83 Kerem x)
GOLLER: Dk.13 (P) Dk.34 Skoda, Dk.49 Abdullah (Çaykur Rizespor) Dk.17 Dk.21 Abdülkadir Ömür, Dk.42 Nwakaeme, Dk.45 Pereira (Trabzonpor)Çaykur Rizespor ile Trabzonspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı bordo mavili ekip 4-3 kazandı.13'üncü dakikada Michalak'ın ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Skoda, Çaykur Rizespor'u öne geçirdi: 1-0.
17'nci dakikada Ekuban'ın pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür, yerden düzgün bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1.
21'inci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla arka direkte boş durumda kalan Abdülkadir Ömür topu ağlara gönderdi: 1-2.
34'üncü dakikada Samudio'nun sol kanattan ceza sahasında gönderdiği ortada Skoda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.
42'nci dakikada Pereira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Nwakaeme bekletmeden yerden sert bir şut çıkartarak topu ağlara gönderdi: 2-3.
45'inci dakikada Marlon'un sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.
48'inci dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Chatziisaias'ın kafasında seken topla arka direkte buluşan Abdullah'ın şutunda top ağlara gitti: 3-4
Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor mücadeleyi 4-3 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-09-04 19:04:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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