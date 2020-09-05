Ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarındaki fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarındaki fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor

DHA

Ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarındaki fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE´nin Çayeli ilçesindeki 62 yıllık ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarında sergilenen, lokantaya gelip eşsiz lezzetten tadan devlet büyükleri, siyaset, sanat, sinema ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı fotoğraflar, tarihe tanıklık ediyor. Lokantanın kurucusu Fahri Hüsrev´in başlattığı gelenek oğullarınca yaşatılırken, anıları tazeleme fırsatı bulan müşteri ve konukla için özel yazdırılan şeref defterlerinde ise 5´inci cilde ulaşıldı.
Çayeli ilçesinde 1958 yılında Fahri Hüsrev tarafından kurulan lokanta, meşhur kuru fasulyesiyle, yerli ve yabancı misafirlerine hizmet veriyor. Lokanta, meşhur kuru fasulye yemeğiyle ilgi odağı olurken, 62 yıllık tarihinde, aralarında devlet büyüğü ile birlikte sanatçı, gazeteci, spor, sanat, sinema ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismi de ağırladı. İşletmenin duvarlarında, bölgeyi ziyaret edip, eşsiz lezzeti tadan ünlü isimlerinin yer aldığı fotoğraflar ise tablo olarak sergileniyor. Tarihe tanıklık eden fotoğraflarda; merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Turgut Özal, KKTC´nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Başbakanlık yapan Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu ve merhum genel başkanı Alparslan Türkeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi pek çok isim yer alıyor. Lokantanın kurucusu Fahri Hüsrev´in başlattığı gelenek oğlu Selahattin Hüsrev tarafından yaşatılırken, anıları tazeleme fırsatı bulan müşteri ve konukla için özel yazdırılan şeref defterlerinde ise 5´inci cilde ulaşıldı.
'İLK RAHMETLİ TURGUT ÖZAL´IN FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ'
Önce temizlik sonra lezzet anlayışıyla çalıştıkları lokantanın yüzlerce ünlü ismi ağırladığını söyleyen Selahattin Hüsrev, "Geçen yıl coğrafi işareti aldığımız kuru fasulye yemeğimizin ünün duyan, lezzetini tatmak isteyenler muhakkak buraya geliyorlar. Devlet büyüklerimiz, siyasiler, ünlü isimler Çayeli'nde meşhur kuru fasulye yemek için buraya geliyorlar. Babam Fahri Hüsrev´de gelen misafirlerin fotoğraflamaya, 1983 yılında rahmetli Turgut Özal'ın fotoğrafını çekerek başlamış. Bu gelenek hala devam ediyor. Kaç tane fotoğraf olduğunu bilmiyorum, hiç saymadım. Elimde asmadığım 150'ye yakın fotoğraf var. Onları da asarak duvarımızdaki fotoğraf sergisini genişleteceğiz" dedi.
'FOTOĞRAFLAR BİZİ ANILARA SÜRÜKLÜYOR'
Gelen müşterilerin fotoğraflara yakın ilgi duyduğunu belirten Hüsrev "62 yıllık lokantada 35 yıldır bende varım. Babamdan aldığım bu güzel geleneği devam ettiriyorum. Duvarlarımızda fotoğraflar bizi anılara sürüklüyor. Fotoğraflar çok dikkatlerini çekiyor. Burada çok eski resimler olduğu için onlar için de bir nostalji oluyor. Bizim burası `tarihte adı damakta tadı var´ misali oluyor. İşletmemizde Türkiye'nin önemli büyük devlet adamlarını ağırladık. Rahmetli Özal 4 kere geldi, Alparslan Türkeş 3 kez, Süleyman Demirel de geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde de geldi. Ünlü sanatçılar da var. Rahmetli Adile Naşit, Barış Manço´ya da kuru fasulyemizi ikram ettik. İşletmemizin devlet büyükleri, ünlü simalar tarafından bilinmesi onların buraya gelmesi bizim için gurur verici. Yeniden bizi tercih ettiklerinde çok daha mutlu oluyoruz, demek ki yemeklerimizi beğenmiş oluyorlar. Tabii gelen misafirlerimize duygu düşüncelerini yazdırdığımız şeref defterimiz var. Şeref defterini yazdırmaya 1975 yılında başladık. Şu an 5´inci defteri dolduruyoruz. İlk 4 defterimizi de arşivliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/
2020-09-05 09:06:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu
Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4
Bakan Pakdemirli: Çayımızın kalitesi arttı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Çayımızın kalitesi arttı
Bakan Pakdemirli: “Bu musibet (Pandemi) bir hayır da getirdi; Paramız ülkemizde kaldı şuan çayın kalitesi arttı” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Bugün çay fabrikalarına gelen çayın kokusunda bile bir değişiklik var; Çok daha güzel bir kalite var”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Bu musibet (Pandemi) bir hayır da ...
RTEÜ, dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi
YEREL HABERLER RTEÜ, dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi
Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı
Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı
Afrikalı işçilerden 3´üncü çay sürgününe hazırlık
YEREL HABERLER Afrikalı işçilerden 3´üncü çay sürgününe hazırlık
Vali Kemal Çeber: "Rize-Artvin Havalimanı inşaatı yüzde 76 seviyelerine geldi" Rize Valisi Kemal Çeber: "Havalimanımızın girişi çay yaprağı, kulesi çay bardağı şeklinde olacak" "Pandemi nedeniyle inşaat süresi uzadı; Hedefimiz önümüzdeki yıl Mayıs-Haziran gibi havalimanının tamamlanarak ilk uçağı piste indirmek"
YEREL HABERLER Vali Kemal Çeber: "Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ...
Patates böceği için 'Paniğe gerek yok' açıklaması
YEREL HABERLER Patates böceği için 'Paniğe gerek yok' açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X