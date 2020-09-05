Rize'deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Pazar İlçesi Karadeniz Sahil Yolu İkiztepe mevkiinde saat 00.00 sularında meydana gelen kazada ticari taksi sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye Pazar’dan Subaşı Köyüne gitmekte olan Enis Köseoğlu (21) yönetimindeki 53 T 4064 plakalı ticari taksi havalimanı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada ağır yaralanan Köseoğlu, kaldırıldığı Rize Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.