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Rize'de koronavirüs çağrı merkezi ile takip başlatıldı

DHA

Rize'de koronavirüs çağrı merkezi ile takip başlatıldı


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA)RİZE'de koronavirüs hastaları ve temaslılar, oluşturulan ekiple her gün aranıp bilgilendiriliyor ve evde olup olmadıkları tespit ediliyor. Bu sürece dahil edilen apartman yöneticileri de bilgilendirilerek apartmanlarındaki hasta ve temaslıların takibinde etkin rol alıyor. 
Rize'de, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan çağrı merkezi ile Covid-19 hastaları ve temaslıları, günlük olarak aranıyor, karantina koşullarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor, evde olup olmadıkları tespit ediliyor. Hasta sayısına bağlı olarak her gün onlarca telefonun arandığı çağrı merkezinde ayrıca vatandaşların talep, şikayet ve ihbarları da alınıyor. Koronavirüsle ilgili merak ettikleri her konuda bilgi sahibi olmak isteyenler de çağrı merkezini arıyor. Bu sürece dahil edilen apartman yöneticileri de bilgilendirilerek apartmanlarındaki hasta ve temaslıların takibinde etkin rol alıyor. 
'APARTMAN YÖNETİCİLERİ İLE BİRKEN BİN OLACAĞIZ'
Rize Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Rize Covid-19 Koordinatörü Dr. Mehmet Halit Baykal, sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Normalleşme süreci ile beraber hastanelerde rutin de yürütülen hizmetlerin de verilmeye başlanması ile 81 ilde Covid-19 ile ilgili yeni yöntemlere geçildi. Artık hastalarımızı, temaslılarını, tedavilerine evde başlamak sureti ile yeni bir hizmet sürecine geçildi. Sahada aktif olarak çalışan 80 ekibimiz var. Bütün ilçeler dahil bütün hastalarımız aynı gün evde değerlendiriliyor. Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) üzerinden hasta için işlem başlatılır. Temaslıları da bu sistemi eklenir. Şehirlerde bir binaya neredeyse bir köy sığmakta. Biz de bina yöneticilerini dahil ettiğimiz bir sistem geliştirerek 'Birken bin olalım' dedik. Filyasyona destek olmaları amacıyla her gün 30 bina yöneticisine eğitim veriyoruz. Binalarındaki karantina ve izolasyon süreci devam eden kişilerle ilgili yapılacak takip ile ilgili bilgilendiriyoruz" dedi.
'KARANTİNADAKİ HASTA VE TEMASLILARI HERGÜN ARANIYOR'
Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan çağrı merkezinde 2 farklı ihtiyaca cevap verildiğini belirten Dr. Mehmet Halit Baykal, "Vatandaşın arayıp Covid-19 ile ilgili her türlü sorusuna cevap bulabileceği bir hattımız var. Hekim destekli bu bölümde 26 kişi hizmet veriyor. Covid-19 ile ilgili her türlü bilgi bu hattımız üzerinden aradıklarında vatandaşlarımıza verilmekte. Bir de izolasyonda olan hastaların evde olup olmadıklarının takibinin yapıldığı ve hasta ile temaslılarının karantina kuralları konusunda bilgilendirildiği bir başka birimimiz var. Eğer karantinada olması gereken kişi yerinde yok ise bunun cezai müeyyideleri var. Vatandaşlar bir pozitif veya temaslı kişiyi dışarıda gördüklerinde hemen ihbarını yapıyor. Kolluk kuvvetleri ile birlikte hareket edilerek bu kişilere ulaşılıyor. Günlük vaka sayısına göre ekiplerin her gün arama yaptığı çağrı merkezinde ayrıca  günlük 500 civarında da çağrı cevaplanıyor. Değişik taleplerin geldiği telefon aramaları da olabiliyor. İşe gitmek için toplu taşıma kullanmak istemeyen sağlıklı bir vatandaşın ambulans talebi gibi ilginç taleplerle karşılaşabiliyoruz" diye konuştu. 
Karantinadaki koronavirüs hastalarının takibi sürecine dahil edilen apartman yöneticilerinden Ercüment Kutlu "Biz de bu süreçte üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz" dedi.
Sabriye Ertan ise "750 kişilik sitemizde şu ana kadar bir virüs vakamız olmadı, bundan sonrası için de daha dikkatli ve tedbirli davranarak bu süreci atlatmak için çalışacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-09-06 09:06:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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