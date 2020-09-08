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97 yaşındaki Havva nine: Koronavirüs beni yenecekken ben onu yendim

DHA

97 yaşındaki Havva nine: Koronavirüs beni yenecekken ben onu yendim


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ÇAYELİ (Rize), (DHA) RİZE´nin Çayeli ilçesinde, 14 günlük ev karantinasında gördüğü tedaviyle koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuşan Havva Özlü (97), "Hastalandığımda ağzımda hep yaralar oldu. Boğazımdan aşağı hiçbir şey geçmedi. Kızım bana çok iyi baktı. Ballı karışımlar hazırladı, içirdi. Virüs beni yenecekken ben onu yendim" dedi. 
İlçeye bağlı Ormancık köyünde yaşayan Havva Özlü´nün ailesi, koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine haber verdi. Özlü´ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunun gözlenmesi üzerine yaşlı kadın, ev karantinasına alındı. Evde tedavi görmeye başlayan Havva ninenin kontrolleri, köye ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 günlük karantinasını tamamlayan Havva Özlü´nün son testi negatif çıktı. Yapılan filyasyon çalışması ve diğer incelmelerde, Özlü´ye, kendisini ziyarete gelen yakınından koronavirüs bulaştığı tespit edildi.
İlerleyen yaşına rağmen koronavirüsü yenen Havva Özlü, yakınlarının cep telefonu kamerasıyla çektiği videoda yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilgi odağı olurken, Özlü, sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve dua ettiğini söyledi. Salgın tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunan Özlü, "Virüsü yendim. Dağın başına ambulans geldi. Allah razı olsun Erdoğan'dan. Allah bir gününü bin etsin. Ağzınıza maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin" dedi.
'BELKİ 100 KİŞİ BENİ GÖRMEYE GELDİ, O ARA VİRÜSÜ KAPMIŞIM'
Virüsü nasıl yendiğini anlatan Havva Özlü, "Yaylaya çıktım, sobanın yanında yattım. Geldiler, beni görmeye, belki de 100 kişi geldi. O arada virüsü kapmışım. Hastalandığımda ağzımda hep yaralar oldu, boğazımdan aşağı hiçbir şey geçmedi. Kızım bana çok iyi baktı. Ballı karışımlar hazırladı, içirdi bana. Virüsü yenmeyi başardım. Virüs beni yenecekken, ben onu yendim. Köyümüz çok yukarıda, buraya ambulans geldi, bizimle ilgilendi. Bu sürede karantinada kaldık. İnsanlara maske takmalarını tavsiye ediyorum; dikkat etsinler kendilerine, bu çok kötü bir hastalık" diye konuştu. 
'ANNEM 97 YAŞINDA REKOR KIRDI'
İyileşmesinin ardından annesine video çektiğini ve bu videoyu da çocuklarının sosyal medyada paylaştığını söyleyen kızı Fatoş Ünal da "Annem yaylada hasta oldu, çok kötü öksürüyordu. Bal, çörek otu katarak karışımlar hazırladım ona. Köye indiğimizde test yaptılar ve virüs kaptığı tespit edildi. Öksürük çok fazla oldu. 14 günlük karantinamız sona erdi, şimdi iyi. Ben de ona bir video çektim; çocuklar sosyal medyaya yüklemiş, bayağı izlenmiş video. Annem 97 yaşında rekor kırdı. Köyümüz yerleşim yerine uzak olduğu için buraya ambulansın gelmesi annemin dikkatini çekmiş, videoda bunu da belirtti" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-09-08 10:03:28

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