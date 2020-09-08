Çaykur Rizespor, Selim Ay'ı kadrosuna kattı

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor´da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşme imzaladı. Selim Ay´a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.
Geçtiğimiz sezonu İttifak Holding Konyaspor'da geçiren Selim Ay, 16'sı Süper Lig olmak üzere toplam 17 maçta görev aldı. DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-09-08 16:48:03
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