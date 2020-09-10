Minibüsündeki yolcuları ve kendisini Korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi ile koruyacak Rizeli dolmuş şoförü minibüsünde aldığı Korona virüs tedbirleri ile dikkat çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüsündeki yolcuları ve kendisini Korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi ile koruyacak Rizeli dolmuş şoförü minibüsünde aldığı Korona virüs tedbirleri ile dikkat çekiyor

İHA

Minibüsündeki yolcuları ve kendisini Korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi ile koruyacak Rizeli dolmuş şoförü minibüsünde aldığı Korona virüs tedbirleri ile dikkat çekiyor

Rize'de dolmuş şoförü Mehmet Eyüboğlu, pandemi nedeniyle dolmuşunda aldığı tedbirler ile dikkat çekiyor. Eyüboğlu, minibüsündeki yolcuları ve kendisini Korona virüse karşı kurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi ile koruyor, dolmuşuna binenlerin ateşini ölçtükten sonra minibüsüne alıyor.
Dolmuşuna binen yolcuların ellerine sıkarak kendilerini dezenfekte etmeleri için dolmuş kapısının hemen yanına ilk olarak dezenfektan yerleştiren şehir içi dolmuş şoförü Mehmet Eyüboğlu, ateş ölçer ile müşterilerinin vücut ısısını kontrol ediyor. Bunun yeterli olmadığını düşünen Eyüboğlu, aracını bütün müşteriler indikten sonra da dezenfekte etmeyi ihmal etmiyor. Her seferinde dezenfekte etmekte zorlanan Eyüboğlu, bir arkadaşına kurdurduğu püskürtmeli dezenfektan sistemi ile de aracını tek tuşla sürekli dezenfekte ediyor.
Korona virüs salgınına karşı minibüsü dezenfekte etmek amaçlı böyle bir sistem geliştirdiklerini dile getiren Mehmet Eyüboğlu "Pandemi dönemindeyiz. İnsanların ve kendimizin can güvenliği için bir sistem oluşturdum kendi kafamda. Dedim ki 'Hiç olmazsa kendi sağlığımız ve gelen yolcularımızın sağlığı için böyle bir dezenfekte sistemi kuralım'. Bu sistemin tüm minibüslerde yolcu ve kendi sağlıkları için olması gerektiğini düşündüm. Yine can ve mal güvenliği için de aklıma gelen bu projeyi geliştiren arkadaşım Caner bey ile bir istişare yaptık. ilk olarak kamera sistemini kurduk. Evden veya iş yerinden aracın içerisini seyretmek amacıyla böyle bir karar aldık ve uyguladık. Çok da verimli oldu. Müşterilerin de çok hoşuna gitti. Herkes 'Tüm araçlarda olmalı' şeklinde konuşuyor. Buda bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Arkadaşı Mehmet Eyüboğlu'nun kurdukları sistem ile tek tuşla aracını istediği zaman dezenfekte edebileceğini dile getiren Caner Mahmutoğlu "Mehmet beyin başvurusu doğrultusunda minibüsünde bir entegre sistem kurmak istedi. Biz 7 gün 24 saat güvenlik açısından kamera sistemini kendisine tavsiye ettik, aynı zamanda dezenfekte sistemini otomasyon olarak kendisine tavsiye ettik. 15 günlük bir çalışma sürecimiz oldu. Bu sürede 4 full HD kameralı, 7 gün 24 saat kayıt alabilen bir sistem kurduk. Bunun sadece şoför anlamında değil minibüse binen yolcular olarak da güvenlik sağmasını düşündük. Akabinde dezenfekte sistemini otomasyon ile kurduk. Motorlar sayesinde borular çekerek arka kısımda bir depo oluşturduk. Tek tuşla bütün aracı dezenfekte edebilecek şekilde bu sistemi kurduk" dedi.
Dezenfekte etmek için tüm yolcuların araçtan inmesini beklediklerini dile getiren Mahmutoğlu "Dezenfektanların insan sağlığına zararlı olduğu söylendiği için sadece minibüs boşken kullanılıyor. Minibüse yolcu binmeden önce güzelce dezenfekte ediliyor. Akabinde yolcu tamamen indikten sonra tekrar dezenfekte ediliyor. Bu sayede umuyoruz ki Covid19 virüsünü burada yenmiş oluyoruz. Ufak maliyetlerle büyük hastalıkların önüne geçmiş olduk" şeklinde konuştu.
Kurdukları dezenfektasyon sisteminin tüm kapalı alanlarda kurulabileceğini dile getiren Mahmutoğlu "Bu sistemi öğrenci servislerinde, taksilerde de kurabiliriz. İş yerlerinde de bu sistem kurulabilir. Okullara da entegrasyon yapılabilir. Sistem basit ve bu şekilde ilerliyor. Düşünün ki kendinizi bir tuşa basıp yüksek maliyetlerle yapılan ilaçlamaları yapabileceksiniz. Sadece uzaktan kumanda ile iş yerinizi, aracınızı dezenfekte etmiş olacaksınız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını Çaykur Didi stadında sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını Çaykur ...
Balık alanda razı satan da Balık ağındaki bereket herkesi memnun ediyor Hamsi 15-25 TL arasında alıcı buluyor
YEREL HABERLER Balık alanda razı satan da Balık ağındaki bereket ...
Rize'de doğada termal suyla fizik tedavi
YEREL HABERLER Rize'de doğada termal suyla fizik tedavi
Çaykur Rizespor Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme ...
Çaykur Rizespor, Selim Ay'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Selim Ay'ı kadrosuna kattı
Kabuk böceği istilasındaki ladin ormanlarını 'terminatör böcek' kurtarıyor
YEREL HABERLER Kabuk böceği istilasındaki ladin ormanlarını ...
Doğu Karadeniz Ormanları yaklaşık 3 milyon 'terminatör böcek'le korunuyor Sekiz dişli dev kabuk böceğinin Doğu Karadeniz Ormanları'nda yol açtığı zarara karşılık laboratuvar ortamında üretilen 'terminatör böcek' olarak adlandırılan 'Rhizopfagus grandis' ile mücadele ediliyor Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz: "Sekiz dişli dev kabuk böceği ile biyolojik mücadelede yüzde 90 oranında başarı sağlandı"
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Ormanları yaklaşık 3 milyon ...
97 yaşındaki Havva nine: Koronavirüs beni yenecekken ben onu yendim
YEREL HABERLER 97 yaşındaki Havva nine: Koronavirüs beni yenecekken ...
Dede yadigarı evin asırlık ahşaplarıyla yeni ev inşa etti
YEREL HABERLER Dede yadigarı evin asırlık ahşaplarıyla yeni ev inşa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X