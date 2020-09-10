Kursta üretilen 'sloganlı maske' ile pandemi tedbirlerine uyma çağrısı



Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE'nin İkizdere ilçesinde İŞKUR destekli açılan kursa katılan kadınlar, özel kumaşlardan maske dikip, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Pek çok tür ve desende maske üretilen kursta, çocuklara yönelik üzerinde 'maske, mesafe, hijyen' sloganının basıldığı maskelerle de Covid-19 önlemlerine titizlikle uyulması çağrısında bulunuluyor.

İkizdere´de, Halk Eğitim Merkezi ve Rize İŞKUR iş birliğinde açılan maske dikim kursuna 12 kursiyer kadın katılıyor. Kursiyerler, günlük ücret aldıkları kurs sayesinde hem maske dikiyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Bir ay önce açılan kursta, özel kumaşlarla, yıkanabilir maske diken kursiyerler, kendi maske tasarımlarını da dikme fırsatı buluyor. Pek çok tür ve desende maske üretilen kursta, özellikle çocuklara yönelik üzerinde 'maske, mesafe, hijyen' sloganının basıldığı maskeler dikkat çekiyor. Çocuklara özgü tasarlanan 'Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir' yazılı renkli maskelerle, toplumun Covid-19 önlemlerine titizlikle uyulması çağrısında bulunuyor. Kursta, yetişkin ve çocuklar için dikilen maskelerle, bölge halkının maskenin yanı sıra salgına yönelik tedbirlere uyumu noktasında farkındalık da oluşturuyor.

'ORTAYA BAŞARILI MASKELER ÇIKARTIYORUZ'

Çocuklara özgü sloganlı maske tasarımını geliştiren İkizdere Halk Eğitim Merkezi Müdürü Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Uzmanı Fatma Kalemci, herkesin kurallara uyması uyarısında bulunarak, kursiyerlere başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi. Kalemci, "İŞKUR'la iş birliğiyle açtığımız kursta yetişkinlerin yanı sıra 0-6 yaş 6-12 yaş çocuklar için de maske tasarlayarak dikiyoruz. Çocuklar için görsel çok önemli. Çocukların dikkatini çekecek resimlerle beraber maskelerin üzerine onları uyaracak sloganlar yazdık. Çocuklar oyuna daldıkları zaman mesafe ve hijyen kurallarına unutabiliyorlar ama bu maskeleri gördükleri zaman kurallar akıllarına gelecek. Maske üretim çalışması aşamasında yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında yıkanabilir maskelerde demir kullanımının çok zor olduğunu gördük. Bunun içinde farklı çalışmalarımız var. Kursiyer arkadaşlarımızla beraber ortaya başarılı maskeler çıkartıyoruz" dedi.

'GÜNDE 100´E YAKIN MASKE DİKİYORUZ'

Kurs Hocası Canan Kösoğlu, "Artık maskesiz bir yaşantımız yokken böyle bir kursun açılması çok güzel düşünülmüş. Kursiyerlerimiz hem maske dikiyorlar, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Maskeleri, pamuklu kumaşlardan dikiyoruz. Değişik kumaş ve modellerde maske çalışmaları yapıyoruz. Hem kendimizi geliştiriyoruz hem de alternatif ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Günlük 100'e yakın maske dikerek dezenfektesini yapıp hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

'SAĞLIK EKİPMANI DA ÜRETTİK'

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selami Öner de ziyaret ettiği kursiyerin çalışmalarını yakından inceleyerek, "Koronavirüsün ilk başladığı dönemlerde halk eğitim olarak biz de gerekli katkıyı sunduk. Maske ve koruyucu sağlık ekipmanı ürettik. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet güçlerimize kaymakamlığımız aracılığı ile ürettiğimiz bu malzemeleri ulaştırdık. Şimdi de İŞKUR destekli açtığımız kursla hem maske dikimine devam ediyoruz hem de kursiyerlerimize maske dikerek para kazanmalarına imkan sağlıyoruz" dedi.

'YENİ MODELLER ÜRETİYORUZ'

Kursiyerlerden ev hanımı Şenay Kara ise, "Daha öncede kurslara geliyorduk. Şimdi hem para kazanıyoruz hem de maske dikiyoruz. Bu sürece katkı sunduğumuz için çok mutluyuz. Yeni modeller üretiyoruz. Herkesi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2020-09-10 10:04:44



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