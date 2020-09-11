Fırtına Vadisi'nde riskli salıncaklar kaldırıldı

Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'nde kaçak yapılarla mücadele devam ederken, yol kenarına kurulan ve yaya ile araç trafiğinde risk arzettiği saptanan salıncaklar da, ekiplerce kaldırıldı.
Rize´nin Çamlıhemşin ilçesinde kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na giden Fırtına Vadisi güzergahınca yapılan kaçak yapılarla birlikte turistlerin eğlenmesi için yapılan kaçak salıncaklar da kaldırılıyor. Ekipler dün akşam saatlerinde Çamlıhemşin ilçesine çıkan yol güzerganına kaçak olarak yapılan salıncakları topladı. Trafiğin yoğun olduğu Ayder Yaylası'na çıkan yolun kenarına kurulan ve hem yaya hem de araç trafiği için tehlike arz eden tek düzenekteki 3 salıncak, jandarma ekiplerince kaldırıldı. Fırtına Vadisi güzergahında daha önce çok sayıda kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilirken, tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemlerinin süreceği belirtildi.
Bu arada yörede kaçak yapıyla mücadele etmek amacıyla Rize Valiliği´nin geçen yıl aldığı kararla inşaat ruhsatı, tadilat ruhsatı ve izni olan araçlar haricinde yapı malzemesi veya iş makinesinin, izinsiz yaylalara çıkarılması da kesin emirle yasaklanmıştı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ
2020-09-11 10:50:18
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