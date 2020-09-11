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Rize’de Portakallık mahallesine ismini veren portakalların budanmasını kemençesi ile protesto etti

İHA

Rize’de Portakallık mahallesine ismini veren portakalların budanmasını kemençesi ile protesto etti

Rize’de eğitmen Mahiye Morgül ismini portakal ağaçlarından alan Portakallık mahallesindeki ağaçların budanmasını kemençesiyle protesto etti.
Rize Belediyesi tarafından Portakallık Mahallesi sahilinde yapılması planlanan sosyal tesis için harekete geçildi. Yapılacak sosyal tesis ile şehir arasında kalan ve büyük tehlike arz eden Karadeniz Sahil yolu ile tesisin bağlantısını kurabilmek için viyadük inşaatı için düğmeye bastı. Bölgeye giden iş makineleri viyadüğün direkleri için çukur kazmaya başladığı sırada kendisine engel olan portakal ağaçlarını da budamak zorunda kaldı. İsmini portakal ağaçlarından alan mahallenin sakinlerinden Mahiye Morgül ise ’Bir kültür yok ediliyor’ diyerek olaya tepki gösterdi. Kendisine ait çalışması olan Rize’nin gazi ve şehitlerinin isimleri ile resimlerinin üzerine basılı olduğu afişleri kesilen dalların üzerine seren Morgül, ardından belediye iş makinesi tarafından açılan çukurun içerisine girdi. Morgül, kemençe çalarak ağaçların budanmasına tepki gösterdi.
Gerçekleştirdiği kemençeli protesto hakkında konuşan Morgül, ağaçların mahallenin şanına yakışır bir şekilde portakal ile dolu olduğunu dile getirerek "Bu ağaçları buraya benim arkadaşlarım, yeğenlerim dikti. Tasla su dökerek burayı yeşillensin, mahallenin adına yakışan bir ağaçlandırma önümüzde olsun diye. Şimdi karşıya bir tesis yapılıyormuş. Ne tesisi olduğunu da bilmiyoruz da, bir tesis. Oraya viyadükle geçiş yapacaklar, merdivenli geçidi iptal edecekler" dedi.
Akşam evine döndüğü sırada ağaçların budandığını fark ettiğini ve viyadük yapılacağını öğrendiğini dile getiren Morgül "Akşam 19.00 sularında eve geçerken bir baktım, ’Ne oluyor burada’ dedim. İş makinesi burada, ağaçlar kırılmış, kesilmiş. Çiçeklerine doyamazsın burada, muhteşemdi. Mahallemizin şerefine layık bir ağaç vardı. Bunları dalında koklamayı beklerken, bir de baktık dalları kırılmış. Dedim ’Bu nedir?’ dediler ki ’Biz sorumlu değiliz, söylediler yapıyoruz’. ’Ne olacak’ burada diye sordum, ’Viyadük’ dediler, ’Neden lazım dedim’ önce dediler ki ’Engelliler için’. Engelliler için asansör yeri var yapmamışsınız. Asansörünü takmamışsınız. Sonra diğeri dedi ki ’Viyadük’. Bisikletle buradan karşıya geçecekmiş. Git ötede yer mi yok, bizim neden camimizin önünü, çocukların parkının önünü, neden bizim gazi kahramanlarımızın takalara bindiği kavak ağacının önünü kazıyorsun" ifadelerini kullandı.
Ağaçların budanmak veya kesilmek yerine, bulundukları yerden sökülüp yapılacak tesisin içine dikilebileceğini sözlerine ekleyen Morgül "Belediyenin 1 tane mi ziraatçı danışmanı yok? Şu ağacı kökünden alırsın buradan, yine bizim manzaramız da denizin kenarında dikersin. Kuracağın tesis de beton yığını olmaz. Orada ki ağaçları da yok etmişler ama bu ağaç yok edilmez. Orada ki çalışılıp olabilir ama burada ki portakal ağacı, o yüzden burası Portakallık Mahallesi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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