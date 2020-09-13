Yassine Meriah, Çaykur Rizespor'da

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Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Kartal´ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah kendisini sezon sonuna kadar Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yassine Meriah´a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Meriah, 15 maçta görev almıştı.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-09-13 17:11:00



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