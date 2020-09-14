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Yeni turizm destinasyonu Handüzü Yaylası, görenleri hayran bırakıyor

DHA

Yeni turizm destinasyonu Handüzü Yaylası, görenleri hayran bırakıyor


Aytekin KALENDERMehmet Can PEÇE/GÜNEYSU, (Rize), (DHA)KARADENİZ´in birbirinden güzel yaylalarından biri olan Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Handüzü Yaylası´nda, Handüzü Tabiat Parkı, doğa tutkunları ve turistlerin hizmetine açıldı. Sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenler geldikleri yaylaya hayran kalıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın geldiği baba ocağı Güneysu´da sıkça ziyaret ettiği 1800 rakımlı Handüzü Yaylası´nda, Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal tesis ve konaklama yerleri inşası tamamlandı. İhalenin ardından kiralanan tesisler, doğa tutkunları ve turistlere hizmet vermeye başladı. İl merkezine en yakın yayla olma özelliğini taşıyan Handüzü Yaylası; yeşil doğası ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. İçerisinde Karadeniz yöresinin modern çizgileriyle birleştirilmiş 27 adet bungalovun da bulunduğu yayladaki tesisler; ev rahatlığında güvenli bir aile ortamı, tertemiz doğasıyla da huzurlu ve eğlenceli bir tatil yapmak isteyen misafirlerini ağırlıyor. Yayladaki tesiste ayrıca restoran, kafe, mescit, piknik için çardak alanı ve çocuk oyun park alanları da yer alıyor.
PANDEMİDEN KAÇANLARDAN YAYLAYA AKIN
Yaylada kalmak isteyenler için ise 13 aile bungalovu, 14 adet de şömineli bungalov bulunuyor. Yayla aynı zamanda; yaşam kültürü, yaban hayatı ve florasıyla, tatilcilerin yanı sıra turizm turlarına da ev sahipliği yapıyor. Handüzü Yaylası; Kıble Dağı Doğa Parkı, Çağrankaya Yaylası, Kandemirler Yaylası ve Kanboz Yaylasını görmek ve ulaşmak isteyenlere de rahat bir imkân sunuyor. Yayla, bulutların üzerinde eşsiz doğası ve muhteşem gün batımı manzarası ile keşfedilmemiş bir bölge olarak da nitelendiriliyor. Sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenler de hizmete açılan Handüzü Tabiat Parkı´na geliyor.
HANDÜZÜ YAYLASI YENİ BİR TURİZM DESTİNASYONU
Handüzü Tatil Köyü tesisinin işletmecisi Fatih Kızıltan, gelen turistlere hizmet verdiklerini belirterek, "Güneysu Handüzü Yaylası, yeni bir destinasyon. Rize için alternatif bir turizm noktası. Güneysu, Arapdüzü, Handüzü, Çağrankaya ve İkizdere hattındaki bu lokasyon ileride havalimanının da açılmasıyla alternatif bir cazibe merkezi olacak. Tesisimiz 1 aydır hizmete başladı. İnsanlar pandemi sürecinden sonra şehir hayatından kaçmak istiyorlar. Özellikle birçok insanın bir arada bulunduğu yerden uzaklaşmak ve doğayla beraber olmak istiyorlar. Handüzü bölgesi bakir bir alan. Yapılaşması çok az olan bir yer. Yeşil coğrafyası var. Dolayısıyla burası hem bölge hem de dışarıdan gelen insanlar için pandemi döneminde güzel bir alternatif sağlıyor" dedi.
'İZOLE OLUP TATİL YAPIYORLAR'
Yaylanın il merkezine ve sahile kısa bir sürede ulaşılabildiğine dikkat çeken Kızıltan, "Trekking, bisiklet yollarımız, piknik alanlarımız mevcut. İsteyenler tesisimizde konaklama ya da kafe, restoran hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Şu an yeni olduğumuz için ve pandemi sürecinden dolayı tam kapasite çalışamıyoruz. Bundan sonraki süreçte ziyaretçi sayımız giderek artacaktır. Misafirlerimizin münferit tatilini geçirebileceği bir ortamımız var. Yaklaşık 10 dönümlük bir alana kurulmuş olan bir tesis. Bungalovda kalan insanlar başka biriyle temas kurmuyorlar. Kendi alanlarında bir karantinada olmuş oluyorlar. Hem tatilini yapıyorlar hem de izole oluyorlar" diye konuştu.
'YAYLA HAYATANI ARAYANLARIN TERCİHİ OLUYORUZ'
Çamlıhemşin ve Ayder bölgesinin oldukça popüler bir alan olduğunu hatırlatan Kızıltan, "Ayder bölgesi Çamlıhemşin, son dönemde özellikle çok kalabalık olmaya başladı. Bu bölgeler ise daha sakin, yapılaşmanın daha az olduğu alanlar. Daha çok sakinliği, gerçek yayla hayatını arayanların tercih edeceği bir lokasyon. Tesisin içerisinde hayvancılık da mevcut. Bunu başka bir yerde bulabilmek artık çok zor. Turizmle birlikte bazı yaylalarda hayvancılık bir hayli azaldı. Bölgede bilinmeyen daha birçok yer var. Arapdüzü'nde yer alan şelale çok güzel bir alternatif sunuyor. Aynı zamanda hem burada hem de Çağrankaya'da son zamanlarda popüler olan sis bulutu da mevcut" ifadelerinde bulundu.
`UMUTLUYUZ, GÜZEL ÇALIŞMALARIMIZ VAR´
Güneysu'nun gelecekte en önemli değerinin turizm olacağına vurgu yapan Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer de "Turizm üzerinde duruyoruz. Bizim keşfedilmemiş yaylalarımız var. Doğallığını hala koruyorlar. Buranın doğallığını, bakirliğini bozmadan altyapı çalışmalarına başladık. Kaymakamımız ve DOKA ile birlikte bu konuda adımlar attık. Şu anda Güneysu'da master planı başlattık. Nereleri turizm alanında kullanabiliriz diye tespitlere başladık. Birçok noktayı tespit ettik. Birkaç projemiz var ama bunları meyve olgunlaşmadan paylaşmak istemiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu meyveleri sunacağız. Bu konuda çok umutluyuz, güzel çalışmalarımız var. Pandemi döneminde insanlar nüfusun ve yoğunluğun fazla olmadığı yerlere kaçış sürecine başladılar" şeklinde konuştu.
`YAYLAYA 30 DAKİKADA ULAŞILACAK´
Yatırımcılara teşekkür eden Başkan Özer, "Handüzü bu açıdan çok güzel bir ortam oluşturdu. İnsanlarla etkileşim içerisinde olmadan, kendi başlarına hem dinlenebiliyor hem de doğanın güzelliklerini burada yaşayabiliyorlar. Yatırımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güneysu'ya bir değer kattılar. İnşallah bu değer atılan adımlarla birlikte gelişecek. Burada daha önce ulusal bisiklet turnuvaları düzenlemiştik. Bu yarışmalara gelen insanların doğamızı çok beğendiklerini gözlemledik. Bu tür organizasyonlar arttıkça Güneysu da tanınacak. Altyapı çalışmaları kapsamında yayla yollarımızın genişletilmesi, betonlama ile Rize merkezden 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'na 30 dakikada erişilebilecek. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir imkan yok, belki dünyada da yoktur. Havalimanının tamamlanması bölgeye turizm açısında daha da hareketlilik getirecektir. İnşallah Güneysu'daki çalışmalarımızı havalimanının açılışına yetiştireceğiz. Bununla Güneysu'ya bir istihdam, katma değer oluşturacağız" dedi.
KAYMAKAM OLTULU: MUHTEŞEM BİR DOĞASI VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın ülkeye olduğu gibi bölgeye de çok büyük destekleri olduğunu kaydedip, Rize'de birçok turizm destinasyon alanları olduğuna değinen Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu ise şöyle dedi:
"Güneysu da bu destinasyon alanlarında yükselen bir noktaya geldi. Yeni tesislerle birlikte Güneysu'daki bu alanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. İlçemiz doğa harikası bir yer. Handüzü Yaylası'nın en önemli özelliği Rize şehir merkezine çok yakın olmasıdır. Buranın muhteşem bir doğası var. Bu güzel tesisimizle birlikte tüm ziyaretçilerin gelmeye, tanımaya başladığı bir yer haline geldi. Bu alanla birlikte Arapdüzü, Katarahte Şelalesi gibi birçok alanımız var. Bu alanlar yeni tesisler açıldıkça ortaya çıkıyor. Ziyaretçilerimizden çok olumlu dönüşler almaya başladık. Kıbledağı da çok önemli bir ziyaretçi potansiyeline sahip yerlerimiz arasında bulunuyor. Biz bu alanların hem tanıtımı hem altyapısı anlamında çalışmalar yapıyoruz. Master planı çalışmamız var. Trekking, bisiklet yollarını ve benzeri doğanın içerisinde yapılabilecek olan ekoturizmin birçok alanlarını Güneysu ilçemizde turizme kazandırmanın çabası içerisindeyiz. İnşallah bu tesislerimiz açıldıkça yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimiz buraları tercih edecekler ve gün geçtikçe de önemli bir değer haline gelecek."DHA-Genel Türkiye-Rize / Güneysu Aytekin KALENDER Mehmet Can PEÇE
2020-09-14 13:12:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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