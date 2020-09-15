Çaykur Rizesporlu Selim: Buraya güzel hedeflerle geldim



Doğancan İLEK/RİZE(DHA) -Çaykur Rizespor'un defans oyuncu Selim Ay, "Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğime camiaya söz veriyorum" dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya gelen tecrübeli futbolcu Selim Ay, gelir gelmez ayağının tozuyla haftasonu Fenerbahçe maçında oynadığını söyledi. Ay, "Kulüpte hiç yabancılık çekmedim. Sahada da hissettim bunu, sanki uzun yıllardır Rizespor'da oynuyor gibiydim. Buraya güzel hedeflerle geldim. Bu güzel camiayı güzel hedeflere taşıyacağımızdan hiçbir şüphem yok" dedi.

"HAKEM HATALARINI KONUŞMAYA GEREK YOK, BİR ŞEY DEĞİŞMİYOR"

Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hatalarını konuşmaya gerek olmadığını söyleyen Ay, "Fenerbahçe maçında bazı sıkıntılardan dolayı yenildik. Maçtaki hakem hatalarına girmeye gerek yok. Uzun yıllar ne kadar konuşursanız konuşun, hiçbir şey değişmedi. Ben takımdaki umudu gördüm. O havayı yakalayabilirsek hiç kimsenin tahmin etmeği bir Çaykur Rizespor´u herkese izletebiliriz. Ben de terimin son damlasına kadar mücadele edeceğime dair camiaya söz veriyorum. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Hazırlıklarımız sürüyor. İyi bir takımız, özgüveni olan bir takımız. İlk deplasman maçında ilk galibiyetimizi alıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Selim Ay röportajDHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK

2020-09-15 16:12:40



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