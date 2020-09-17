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Rize'de 12 katlı binada şüpheli düzenek alarmı (2)

DHA

Rize'de 12 katlı binada şüpheli düzenek alarmı (2)


PROJE ÖDEVİ ÇIKTI
Rize Ardeşen'de 12 katlı binanın asma katında bulunan ve içinde pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3´lü led çubuk olan düzeneğin üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı. Paniğe neden olan düzeneğin çocukların teknoloji dersi için hazırladığı proje ödevi olduğu belirlendi. Tahliye edilen binaya girişlere izin verildi, kapatılan Tunca beldesi yolu da ulaşıma açıldı.
'İLK ÖNCE ÇÖP ZANNETTİM´
Bina yöneticisi Şakir Enginar, "Sabah ilk gördüğümde çöp zannettim ve kenara koydum. Daha sonra bina görevlisi, içinde kablo falan görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, tehlikeli olabileceğini belirtti ve bunun üzerine binayı boşalttık. Bomba arama köpeği de getirildi. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir tehlike olmadığını söylediler" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN
2020-09-17 14:50:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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