Rize'de şiddetli yağış Ardeşen ilçesinin Kaçkar köyünde sellere neden oldu

Rize’de bugün yaşanan şiddetli yağıştan en fazla zarar gören köylerden biri Ardeşen ilçesinin Kaçkar Köyü oldu.

Rize’yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur bugün Ardeşen İlçesi’ne bağlı Kaçkar köyünde sel ve heyelanlara neden oldu. Köyün içerisinden geçen dere taştı. Sel köydeki bir çok tarım alanının sular altında kalmasına neden olurken, can kaybının yaşanmadığı köye ulaşım ise yoldaki sel ve heyelanlar nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Köy yolundaki balçığın kaldırılması için de Rize İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

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