Doğu Karadeniz´de şiddetli yağış etkili oluyor (2)

AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI
Rize'nin önemli turizm noktalarından olan Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, bölgede bu sabah başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan araç yolu su altında kalınca, trafiğe kapandı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli
2020-09-19 16:28:02
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