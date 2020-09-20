Üniversiteli Kader ve Fatma Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli Kader ve Fatma Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki

DHA

Üniversiteli Kader ve Fatma Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki


Adem AKATİN/RİZE, (DHA)NİĞDE´de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu üniversiteden arkadaşı Fatma Gül Uzun (23) ile yaşamını yitiren Kader Karaca´nın (22) ailesi, 6 yıl 8 ay hapis cezası alan sürücünün, cezaevinden denetimli serbestlikle çıkarılmasına tepki gösterdi. Rize´de yaşayan Kader Karaca´nın babası Şinasi Karaca, "Bu normal bir kaza değil. Onun dışarıda dolaşması benim ciğerimi yakıyor" dedi.
Kaza, 18 Ekim 2019´da, NiğdeBor karayolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.G., tutuklandı. Sürücü yargılandığı mahkeme tarafından, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Ö.G. daha sonra, cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edildi.
SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ
Kader Karaca´nın ailesi, 6 yıl 8 ay hapis cezası alan sürücünün cezaevinden denetimli serbestlikle çıkarılmasına, tepki gösterdi. Kader'in kardeşi Muhammet Karaca, "İnsanlara bu çok basit bir trafik kazasıymış gibi geliyor. 132 kilometre hızla giden ve çarptıktan sonra belli bir mesafeye kadar da sürükleyen bu kaza, basit bir olay değil. Son duruşmada hâkim 6 yıl 8 ay ceza verilmesine karar verdi. Biz bu karara itiraz ettik. Pandemi süreci dolayısıyla da zanlı denetimli serbestlikten yararlandı, şu an dışarıda. Sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Bizim canımızı yakan sürücünün yeniden içeriye girmesini istiyoruz. Sesimi duyuruncaya kadar sosyal medyadan Kader ve Fatma Gül'ün sesi olun etiketi ile seslenmeye devam edeceğim" dedi.
`DIŞARIDA DOLAŞMASI BENİM CİĞERİMİ YAKIYOR´
Kader Karaca´nın babası Şinasi Karaca da "Bir insan bir suç işlediyse ki bu suç 2 üniversite öğrencisinin hayatına mal olduysa, suçlunun dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi değil, en ağır cezayı alması gerekir. Onun dışarıda dolaşması benim ciğerimi yakıyor. Bu normal bir trafik kazası değil, şehir içinde 132 kilometre hız. Şu anda serbest olan bu adam benim kızımı elimden aldı. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN
2020-09-20 14:05:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP´li İnce: Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır (2)
YEREL HABERLER CHP´li İnce: Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin ...
Muharrem İnce 'Memleket Hareketi" için 'Dede ocağı' Rize'de
YEREL HABERLER Muharrem İnce 'Memleket Hareketi" için 'Dede ocağı' ...
Doğu Karadeniz´de şiddetli yağış etkili oluyor (2)
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz´de şiddetli yağış etkili oluyor (2)
Rize'de şiddetli yağış Ardeşen ilçesinin Kaçkar köyünde sellere neden oldu
YEREL HABERLER Rize'de şiddetli yağış Ardeşen ilçesinin Kaçkar ...
Rize'de şiddetli yağmur heyelanlara neden oldu
YEREL HABERLER Rize'de şiddetli yağmur heyelanlara neden oldu
Rize'de itfaiyeden köpek kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Rize'de itfaiyeden köpek kurtarma operasyonu
O şelale şiddetli yağmurlar sonrası yine taştı Rize’nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi yağan şiddetli yağmurlar sonrasında taştı
YEREL HABERLER O şelale şiddetli yağmurlar sonrası yine ...
Boya katkılı çay, tiryakileri endişelendirdi; Çay keyfimizi bozmayın
YEREL HABERLER Boya katkılı çay, tiryakileri endişelendirdi; Çay ...
Rizeliler çaya boya katılmasını 'Rize'ye ve çaya ihanet' olarak nitelendiriyor
YEREL HABERLER Rizeliler çaya boya katılmasını 'Rize'ye ve çaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X