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Kanserle mücadelenin simgesi Neslican, 1´inci ölüm yıl dönümünde anıldı

DHA

Kanserle mücadelenin simgesi Neslican, 1´inci ölüm yıl dönümünde anıldı


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay (21), ölümünün 1´inci yıl dönümünde Rize´deki mezarı başında dualarla anıldı. Marmara Adası´ndan çıkarılan mermerden heykeltıraş çift Hakan ve Özlem Şengönül tarafından tasarlanan sol ayağı olmayan güvercin sembollü anıt mezar da, Neslican´ın kabrine yerleştirildi. Törene katılan sanatçı Haluk Levent, "Onun yanına, onun mücadelesine destek olmaya geldim. Ona bir anıt mezar sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk" dedi.
Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, 3 kez yendiği kansere 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle 3 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü. Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019´da, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, geçen yıl 20 Eylül günü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.
KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Kanserle mücadele ederken hastalara moral veren açıklamaları ile tanınan ve 4'üncü kez yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Neslican Tay, ölümünün 1´inci yıl dönümünde Rize´deki mezarı başında dualarla anıldı. Pehlivan Mahallesi´ndeki törende ünlü sanatçı Haluk Levent, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, heykeltıraşlar Hakan ve Özlem Şengönül, Tay ailesi, Neslican´ın sevenleri ve arkadaşları katıldı.
NESLİCAN´A ANIT MEZAR
Sanatçı Haluk Levent´in daha önce söz verdiği, Marmara Adası´ndan çıkarılan mermerden heykeltıraş çift Hakan ve Özlem Şengönül tarafından tasarlanan sol ayağı olmayan güvercin sembollü anıt mezar da, Neslican´ın kabrine yerleştirildi. Törende Kuran´ı Kerim okunarak dualar edildi.
'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'
Törende konuşan Haluk Levent, sözlerini tuttuklarını söyleyerek "Neslican kanserle mücadele eden bütün çocuklarımızın sembolüydü ve bir umuduydu. Birçok kişiye de umut oldu. Neslican´ı yitirdiğimizde çok üzüldük. Ben daha önce de buraya geldim, şimdi de geldim, daha sonra da geleceğim. Onun yanına, onun mücadelesine destek olmaya geldim. Ona bir anıt mezar sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk. Bugün buradayız" dedi.
`DUA ETMEK İÇİN GELDİK´
Anıt mezarın yapılmasına katkı sağlayan Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da "Neslican kızımızın anıt mezarını Marmara´dan yapıp, yerine koyup bir dua okumak için hep beraber buraya geldik. Haluk Levent´ten anıt mezar fikrini duyduğumuzda bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Marmara mermerinin çıktığı Marmara Adası´nda bu yıl 30 Ağustos´a kadar olan heykel sempozyumunda ana tema olarak Neslican kızımızı sanatçı kardeşlerimiz işledi. Çok şükür verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bizlerin de bu güzel işte küçük bir katkısı olmuşsa ne mutlu bize" diye konuştu.
`GÜVERCİNİN TEK AYAĞI YOKTUR´
Anıt mezarı tasarlayan heykeltıraş Hakan Şengönül ise "Anıt mezarda bir güvercin teması aldık. Güvercinin tek ayağı yoktur. Onun sebebi de Neslican hastane de yatarken ayağını kaybettikten sonra penceresinin önüne her gün bir tane güvercin geliyormuş. O güvercinin de tek ayağı yokmuş. Neslican o süreçte yaşama umudu olarak bu güvercini aldığı için bizde anıt mezarda güvercini işledik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-09-20 15:39:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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