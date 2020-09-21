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Rize´de teyze-yeğen, komşularına inat çekirdekten karpuz yetiştirdi

DHA

Rize´de teyze-yeğen, komşularına inat çekirdekten karpuz yetiştirdi


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE'de hobi olarak tarımla uğraşan Şenay Erdoğan ve yeğeni Ebubekir Er, oluşturdukları deneme bahçesine, kurutup, ektikleri çekirdeklerden karpuz yetiştirdi. Teyze-yeğenin yetiştirdiği karpuzlar, küçük olsa da lezzetiyle başta kendilerine inanmayan komşularından ise tam not aldı.
Kentte, merkeze bağlı Pazarköy köyü Aktepe Mahallesi´nde yaşayan Şenay Erdoğan ve yeğeni Ebubekir Er, bahçelerinde organik olarak karpuz üretimine merak saldı. Teyze ve yeğeni geçen yıl pazardan alıp yedikleri karpuzun çekirdeklerini kurttu. Kurutulan çekirdekler, mayıs ayında oluşturulan deneme bahçesinde toprakla buluşturuldu. Hem seranın içinde hem de seranın dışında karpuzların yetişmesi özenle takip edildi. Teyze ve yeğeninin, küçük bir seranın içerisine ektiği çekirdekler, zamanla yeşerip, karpuz verdi. Aile, her biri 1 ile 2 kilogram arasında değişen karpuzların hasadını yapmanın sevincini yaşıyor. Türkiye´nin en çok yağış alan illerinin başında yer alan Rize´de karpuz yetiştiğini görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Hobi olarak tarımla uğraşan teyze-yeğenin yetiştirdiği karpuzlar, küçük olsa da lezzetiyle başta üretimde kendilerine inanmayan çevresindekilerin yanı sıra komşuları tarafından da tam not aldı. 
`RİZELİ İNAT ETTİ Mİ HER ŞEYİ YAPAR´
Çevredekilerin karpuz üretimine sıcak bakmadığını ancak kendilerinin inat edip denemekten vazgeçmediklerini anlatan Ebubekir Er, "Teyzemle çarşıdan aldığımız karpuzların çekirdeklerini kurutarak burada küçük bir karpuz bahçesi yaptık. Seranın içerisine ektik, bazı karpuz iliklerini de dışarıda nasıl olduğunu izleyebilmek için seranın dışarısına bıraktık. Dışarıdaki karpuzların biraz daha fazla büyüdüğünü gördük. İlk başta tabi biraz güldüler `Karadeniz'de karpuz mu yetişir diye´ ama biz denemekten vazgeçmedik. Şimdi herkes bize tohumunu verin diyorlar, bizde tohumu yok. `Karpuz yerseniz sizin de tohumuz olur´ diyoruz. Rizeli inat etti mi her şeyi yapar" dedi.
`GERÇEKTEN LEZZETLİ BİR KARPUZ´
Keserek yediği karpuzun lezzetli olduğunu söyleyen mahalle sakini İbrahim Er de, "Rize karpuzu biraz küçük oldu ama lezzeti çok güzel. Komşumuz deneme amacıyla küçük bir karpuz bahçesi yaptı, başarılıda oldu. Rize'den aldığı ve yediği karpuzların çekirdeklerini kuruttu sonra buraya ekerek karpuz yetiştirdi. Mayıs ayında dikildi, çekirdekler şimdi artık olgunlaşmaya başladı. Gerçekten lezzetli bir karpuz yetiştirildi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-09-21 08:39:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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