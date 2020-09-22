Karadeniz'de tezgahlar palamutla doldu; hamsi bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de tezgahlar palamutla doldu; hamsi bekleniyor

DHA

Karadeniz'de tezgahlar palamutla doldu; hamsi bekleniyor


Adem AKATİNDoğancan İLEK/ARDEŞEN (Rize), (DHA) KARADENİZLİ balıkçılar, 1 Eylül´de başlayan av sezonuyla ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Rize'de tezgahlar, bolca avlanan palamutla dolarken, bölge halkı ve balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla hamsinin gelmesini bekliyor.
Denizlerde, 1 Eylül´de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılanlar, ağlarını serin sulara bırakıyor, balık avlıyor. Rize'nin Ardeşen ilçesindeki balıkçı tezgahlarında palamut, istavrit ve mezgit yer alıyor. Palamudun tanesi 10 ile 15, mezgit 20, istavrit ise 20 TL´den satılıyor. Karadeniz´de halk ve balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla hamsinin gelmesini bekliyor. Balık haline gelenler, en çok palamuda rağbet gösteriyor.
'SEZON İYİ GİDİYOR'    
Balıkçı İmdat Loloğlu, sezonun iyi gittiğini belirterek, "Şu anda sezon iyi gidiyor. Tezgahlarda her türlü balığı bulmak mümkün. Vatandaşlar şu anda en çok palamut tüketiyor. Fiyatlar vatandaşın alım gücüne göre de gayet normal. Palamut 10 liranın altına düşmez, düşerse balıkçılar zarar eder" dedi.
Ardeşen'de yaşayan Mustafa Terzioğlu da "Her çeşit balığı tüketmeye çalışıyoruz. Palamut, mezgit, istavrit, şu an en çok tercih ettiğimiz balıklar. İlk başlarda balık fiyatları yüksekti, zamanla düşmeye başladı, daha da düşecektir" diye konuştu.
Abidin Hasoğlu, fiyatların yüksekliğinden yakınarak, "İstanbul taraflarında balık fiyatları ucuz, burada niye bu kadar pahalı, anlamıyorum" derken, Arzu Kesimay ise "Çocuklara balık yedirmek için ucuzpahalı bakmıyoruz, onların sağlığı için balık alıp tüketmeye çalışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİNDoğancan İLEK
2020-09-22 11:16:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize´de teyze-yeğen, komşularına inat çekirdekten karpuz yetiştirdi
YEREL HABERLER Rize´de teyze-yeğen, komşularına inat çekirdekten ...
Kazada ölen genç kızın ailesi, sürücünün Covid-19 nedeniyle cezaevinden çıkartılmasına tepkili
YEREL HABERLER Kazada ölen genç kızın ailesi, sürücünün Covid-19 ...
Kanserle mücadelenin simgesi Neslican, 1´inci ölüm yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Kanserle mücadelenin simgesi Neslican, 1´inci ölüm ...
Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında ...
Üniversiteli Kader ve Fatma Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki
YEREL HABERLER Üniversiteli Kader ve Fatma Gül'ün ölümüne neden olan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X