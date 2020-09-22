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Tırnakçılar bu kez yakayı ele verdi Rize'de büfe sahibinin dikkatinden kaçmayan 2 tırnakçı polisin takibi sonucu yakalandı

İHA

Tırnakçılar bu kez yakayı ele verdi Rize'de büfe sahibinin dikkatinden kaçmayan 2 tırnakçı polisin takibi sonucu yakalandı

Rize'de büfe işletmecisi çiftin dikkati 'Tırnakçı' diye tabir edilen dolandırıcıların yakayı ele vermesine neden oldu.
Olay Rize Merkez Piriçelebi mahallesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. Yaşanan olayda büfeye alışveriş yapmaya gelen iki kişi önce bir paket sigara istedi. Cüzdanından 100 lira çıkartan şahıs, paranın işletmeci Ayşegül Memişoğlu tarafından fark edilmesini sağladı. Sonra başka ürünlere yöneldi. Sürekli fiyat soran ve bir kaç malzemenin parasını bozuk paralarla vermeye çalışan şahıs 100 lirayı unutturmaya çalıştı. Böylelikle vermediği 100 liranın üzerini isteyerek hem sigara hem de 100 lira kara geçmeyi planladı ancak olay planladığı gibi gelişmedi. Memişoğlu 'Parayı vermediniz' diye sürekli tekrar edince bu kez müşteri görünümlü şahıs arkadaşının "Arabada sigara var neden alıyorsun" demesi üzerine "Öyle mi almayayım o zaman" diyerek bütün aldıklarını bırakarak büfeden uzaklaştı. Bunu fark eden Ayşegül Memişoğlu'nun eşi Seçkin Memişoğlu önce eşinden olayı teyit etti daha sonra 2 şahsın peşine takıldı. Bu esnada polisi arayan Memişoğlu takibi de ihmal etmedi. Sonrasında 5 işletmeye daha giren iki şahıs polisin gelmesiyle gözaltına alındı.

"Bu başımıza gelen ilk olay değil ama bu kez peşini bırakmadık"
Olay anı yaşadıklarını anlatan işletmeci Ayşegül Memişoğlu, kendisinden saklamaya çalıştığı parayı ısrarla isteyince şahsın alışverişten vazgeçtiğini dile getirerek "Bu zaten benim başıma gelen ilk olay değildi. Büfe de fazla fazla karşılaşıyoruz bu tip olaylarla. Biz bunlara kendi aramızda 'Tırnakçı' diyoruz. Biri geliyor mesela bir sigara istiyor. Siz onu verirken o cebinden yüz lira çıkarıyor parayı size gösteriyor fakat vermiyor. Biz ona sigarayı uzatıyoruz fakat o oradan başka bir ürün daha istiyor. Çıkardığı yüz lirayı cüzdanın altına sokarak 2. aldığı ürünün parasını çıkarıyor. Bu şekilde kafa karıştırarak 100 lirayı unutturmaya çalışıyor. Biz duruma alışık olduğumuz için parayı unutmuyoruz istediğimizde ise aldığı her şeyi bırakıp alışverişi sonlandırıyorlar. Bende parayı istedim, vermedi. Ben 'parayı alabilir miyim?' dedim o başka bir şey dedi, ben '100 lirayı alabilir miyim' dedim o başka bir şey istedi. En son baktı ki 100 lirayı alacak benden suyu, sigarayı ne aldıysa bıraktı, alışverişe son verdi, gitti" dedi.
Olayı fark eder etmez şahısları takip ettiğini ve şahısların kendi işletmelerinden sonra 5 dükkana daha girdiklerini gördüğünü dile getiren Seçkin Memişoğlu ise "Eşimin yanına geldiğimde bir şey olduğunu anladım. Bir tırnakçı elindeki 100 lirayı verdi vermedi, aldı almadı bir şeyler oldu. Genelde bu tip şeyler önemsenmez ama ben önemsedim. Arkadaşları takip etmeye başladım ve o arada polisi aradım. Olurda polis bulamaz diye de takip ettim" ifadelerini kullandı.

Diğer iş yerlerinde de aynı numarayı yapmaya çalışmışlar
Şahısların diğer işletmelerde de aynı numarayı yapmaya çalıştığını gördüğünü sözlerine ekleyen Seçkin Memişoğlu "Bizim dükkandan çıktıktan sonra karşıda bir pastaneye girdiler. Çikolata almaya çalıştılar, aynı işlemi yapmaya çalıştılar. Onlar çıktıktan sonra esnaf arkadaşa sordum ne oldu diye. '100 lira uzattı, verdi sonra parayı aldı, alacaklarını bıraktı gitti' dedi. Onu da tırnaklayamadılar, oradan çıkıp hemen yan tarafta ki başka bir bakkala girdiler. O da yine esnaf arkadaşımız, oradan çıktıktan sonra sordum 'Ne oldu' diye. O da aynı şeyleri 'Büyük para verdiler, uzattılar, aldılar, tırnaklamaya çalıştılar' dedi. Karşıya başka bir esnaf arkadaşa geçtiler o sırada sivil polis arkadaşlar geldi. Takip ettiler, bir sonra ki bakkala girdiklerinde aynı işlemi yapınca arkadaşları aldılar" şeklinde konuştu.

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