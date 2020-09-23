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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizesporlu Fabricio: Ligdeki her maç zor

DHA

Çaykur Rizesporlu Fabricio: Ligdeki her maç zor


Doğancan İLEK/RİZE(DHA)Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, ligdeki her maçın zor olduğunu belirterek, "Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtarak umarım bu maçtan 3 puanla ayrılırız" dedi.
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarına açılamalarda bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, ligde geride kalan 2 haftanın değerlendirmesini yaparak, "Sezon başından beri çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama ne yazık ki ilk maçta puan alabilecekken alamadık. İki maçta da ne yazık ki taraftarlarımızı üzdük. Taraftarlarımızın ve bizi sevenlerin şunu bilmesini istiyorum. Çalışmalarımız hocamızın söyledikleri doğrultusunda devam ediyor. Bence iyi çalışıyoruz, sadece bunu puan ya da puanlara yansıtamadık" dedi.
Ligdeki her maçın zor olduğunu vurgulayan Fabricio, "Bu ligde zaten oynadığınız her maç zor. Evde ya da deplasmanda kime karşı olursa olsun çok zor maçlar oynanıyor. Önümüzdeki Alanya maçı da onlardan biri. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtarak umarım bu maçtan 3 puanla ayrılırız. Çaykur Rizespor´a gelmeden önce bir sene Türkiye'de oynadım. Süper Lig'i biliyordum. Rize'ye de isteyerek ve çok iyi tavsiyelerle geldim. Tavsiyelerin geldiğim andan itibaren doğru olduğunu da gördüm. Çok iyi bir grubumuz var. Çok iyi bir hocamız var. Ortam çok iyi. Sadece başarıyı elde etmemiz için biraz daha iyi olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detaylar
-Fabricio Baiano'nun açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK
2020-09-23 15:41:33

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