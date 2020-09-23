Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tolga SAĞLAM/RİZE, (DHA)Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.Geçtiğiniz sezon Trabzonspor´da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor Başkan vekili Ali Zeki Saruhan´ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğan Erdoğan`a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Doğan Erdoğan, 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla lig, kupa ve Avrupa Ligi´nde toplam 36 maçta bin 186 dakika süre almıştı.DHA-Spor Türkiye-Rize Tolga SAĞLAM

2020-09-23 15:58:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.