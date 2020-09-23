Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Tolga SAĞLAM/RİZE, (DHA)Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.Geçtiğiniz sezon Trabzonspor´da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor Başkan vekili Ali Zeki Saruhan´ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğan Erdoğan`a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Doğan Erdoğan, 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla lig, kupa ve Avrupa Ligi´nde toplam 36 maçta bin 186 dakika süre almıştı.DHA-Spor Türkiye-Rize Tolga SAĞLAM
2020-09-23 15:58:46
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