Kumar baskınında yakalananlar, iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı

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Arzu ERBAŞ/FINDIKLI (Rize), (DHA)RİZE´nin Fındıklı ilçesinde bir eve düzenlenen kumar baskını sırasında karşılarında jandarma ekiplerini gören kişiler, iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı. Ekipler, 9 kişiye para cezası uyguladı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesi Gürsu köyünde Ş.Y.´nin evinde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Jandarma, belirlenen adrese baskın düzenledi. Ekiplerin geldiğini fark edenler, kumar oynadıkları iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı. Evdeki 9 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Evde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ

2020-09-23 17:24:38



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