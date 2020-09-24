Bakan Karaismailoğlu: Akla hayale gelmeyecek projeleri bir bir bitirdik (2)



RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaatı devam eden Rize-Artvin Havalimanı´nda incelemelerde bulundu. İncelemelere ilişkin bilgi veren Bakan Karaismailoğlu ''Rize-Artvin Havalimanı ülkemizde denize dolgu yapılarak inşa edilen 2´nci havalimanı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanda çalışma yapıyoruz. Dolgu kısımları bu yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Toplamda 100 milyon ton dolgu var. Bunun şu anda 70 milyon tonu tamamlanmış durumda. Üst yapı çalışmaları başladı. İnşaatın şekli ortaya çıkmış durumda. Kule imalatları devam ediyor. Sahil yoluyla havalimanı bağlantısını yapacak olan köprülü kavşakta da çalışmalar başladı. Burası bittiğinde 3 milyon yolcu kapasiteli, 3 bin metre uzunluğunda çok değerli bir yatırım olacak. İnşallah Rize'ye, Artvin'e, Karadeniz Bölgesi´ne büyük hizmetler verecek bir havalimanı inşaatını şu anda geziyoruz. Çalışmalar büyük bir özveri ile devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu vakitlerde burayı açmak için hedefledik. Bu doğrultuda çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

'DERS OLARAK OKUTULACAK PROJELER ADETA'

Projenin tamamlandığında bölgenin istihdamına, turizmine, üretimine büyük katkıları olacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, ''Havalimanımız hem denize dolgu olması itibarıyla hem mimari, üst yapısı itibariyle çok özel bir havalimanı. Hep söylediğimiz gibi ulaşım projeleri, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projeleri mühendislik açısından dünyanın en önemli projeleri. Ders olarak okutulacak projeler adeta. 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı doldurarak havalimanı yapıp, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Burayı hep beraber bölgenin huzuruna hizmet için açacağız. Açıldığında da bölgenin istihdamına, turizmine, üretimine büyük katkıları olacak. Bölgede kara yolu yatırımı olarak devam etmekte olan 19 proje var. Hepsinde hummalı bir çalışma var. İyidere Lojistik Limanı´nda da çalışmalar başladı. Burası da lojistik bir üs olarak çok önemli bir alacak yer olacak. Ovit Tüneli, Dallıkavak Tüneli, Kırık Tüneli, Salarha Tüneli gibi pek çok projemiz bitirilerek buraya katma değer katacaktır. Bir taraftan da bu projeler bittikten sonra yine bölgenin ihtiyacı olan yatırımların planlamasını yapıyoruz'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize

2020-09-24 17:01:13



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