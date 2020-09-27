Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılamanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahasının dışından Melnjak'ın şutunda top kale direğine yakın bir noktadan auta çıktı.
33. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutun kaleye gitmesini savunma engelledi.
45. dakikada ceza alanı dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Ceyhun Gülselam'ın altıpas üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Candaş Elbil xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xxx, Selim xxx, Meriah xx, Melnjak xxx, Abdullah xx, Baiano xxx, Doğan xxx, Michalak xxx, Boldrin xxx, Remy xxx
Yedekler: Tarık, Zafer, Talbi, Yasin, Tunay, Samudio, Skoda, Alberk, Nadir, Orhan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Fatih xx, Moubandje xxx, Caulker xx , Juanfran xxx, Siopis xxx, Ceyhun xxx, Mustafa xxx, Efekan xxx, Tayfur xxx, Babacar xxx
Yedekler: Ufuk, Ahmet, Efecan, Salih, Gamarra, Bakasetas, Berkan, Onur, Tzavellas, Pereira
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.