Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) - STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx), Candaş Elbil (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) Meriah (xx), Selim (x), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx) (Dk.75 Skoda x), Baiano (xx), Doğan (xx) (Dk.59 Yasin x), Boldrin (xxx), Michalak (xx) (Dk.59 Samudio xx), Remy (xxx) (Dk.87 Tunay x)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xx) Caulker (xx), Fatih (xx), Juanfran (xx), Moubangje (xx), Ceyhun (xx) (Dk.63 Salih xx), Siopis (xx) (Dk.85 Tzavellas x), Tayfur (xx), Efkan (xx) (Dk.63 Bakasetas xx), Mustafa (xxx) (Dk.76 Davidson x), Babacar (xx) (Dk.63 Bareiro xx)

GOLLER: Dk.80 Remy (Çaykur Rizespor) Dk.69 Mustafa (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor) Juanfran(Aytemiz Alanyaspor)Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Selim'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

45'inci dakikada Efkan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde topla buluşan Ceyhun'un kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

49'uncu dakikada Juanfran'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşu yapan Mustafa'nın şutunda top az farkla kale direğinin yanında dışarıya çıktı.

51'inci dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ortasında topu göğsü ile yumuşatan Tayfur'un penaltı noktası üzerinden çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.

54'üncü dakikada topla birlikte sağ kanattan hızla rakip sahaya yönelen Boldrin'in ceza saha içerisinden çektiği sert şutta top kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

57'nci dakikada Ceyhun'un kafa pasa ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Babacar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

58'inci dakikada rakip futbolculardan topu kurtararak ceza sahası içerisine giren Michalak'ın sol çaprazdan çektiği şutta top üstten auta çıktı.

69'uncu dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına gönderdiği uzun taç atışında savunmadan seken top ile arka direkte buluşan Mustafa'nın şutunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

80'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Boldrin'in yerden çıkardığı pas ile penaltı noktasında buluşan Remy'nin şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

90+2'nci dakikada Boldrin'in uzun pası ile ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tunay'ın aşırtma vuruşunda kaleci Marafona topu çelmeyi başararak gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-09-27 15:42:39



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