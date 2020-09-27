Stjepan Tomas "Son dakikada Tunay atsaydı 3 puanı alabilirdik"

Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile 11 berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından yaptığı açıklamada Tunay'ın kaçırdığı gole dikkat çekerek, "Tunay, son dakikada atsaydı 3 puanı alabilirdik" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Çaykur Rizespor, geriye düştüğü mücadeleden 11'lik beraberlikle ayrılırken Teknik Direktör Stjepan Tomas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç saatinin oyuncuları olumsuz etkilediğini ifade eden Tomas, "Bu sıcakta maç oynamak çok zordu. Maç saati oyuncuları çok etkiledi. Oyuna iyi başladık, top da bizde kaldı. Bir bölümde biraz düştük ve kötü bir gol yedik. Taçtan gol yiyerek geri düştük. Değişiklikler ile toparladık. 23 pozisyonumuz vardı. Son dakikada Tunay atsaydı 3 puanı alabilirdik. Önümüzdeki BB Erzurumspor maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

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