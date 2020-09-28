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Atmaca tutkunları sahaya çıktı 

DHA

Atmaca tutkunları sahaya çıktı 


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE (DHA)DOĞU Karadeniz'de, kültürel yaşamın bir parçası haline gelen atmaca yakalama sezonu başladı. Rize'de özel ağ düzenekleri kuran, ağaç dalları ve yapraklarla kamufle olan avcılar, bıldırcın avına yardımcı olan atmacaları yakalıyor. Avcılar, yakalayıp, besledikleri atmacaları, bir süre sonra doğaya salıyor.
Doğu Karadeniz´de, Rize ve Artvin´de avcılar, atmacaların geçiş güzergâhı üzerinde kurdukları tuzaklarla atmaca yakalıyor. Karadeniz´de türkülere de konu olan atmacalar, yöre insanının da vazgeçilmez tutkusu olmayı sürdürüyor. Tutkunları, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı´nın ortak düzenlediği atmaca kurslarından sertifika alıp, atmaca yakalamaya çalışıyor. Her yıl ağustoskasım ayları arasında yapılan atmaca avı, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Avcılar, çekirge, danaburnu gibi böceklerle önce serçe, bu kuşlar vasıtasıyla da atmacaları yakalıyor. Avcılar, yakaladıkları ve besledikleri atmacaları bir süre sonra doğaya salıyor. Karadenizlilerin atmaca sevgisi asırlardır babadan oğula, gelenek halinde sürüyor.
`LOKALİMİZ ATMACA BARINAĞI OLDU´
Pazar Avcılık ve Atmacacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği de bu kültürün yaşaması için mücadele ediyor. Dernek Başkanı Kamil Görmüş, "Dernek lokalimiz atmaca barınağı gibi bir yer oldu. Üyelerimiz çarşıda işi olduğunda atmacalarını buraya bırakıyor, gidiyor ve işlerini halledip, geliyor. Atmacacıların toplanma yeri burası. Sertifikalı yaklaşık 450 atmacacımız var. Atmacalarıyla burada buluşuyor, planlamalarını yapıyor ve kaynaşmayı sağlıyoruz. Bu kültürün devamı için gençleri de yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların atmacaya ilgisi bizleri de sevindiriyor" dedi.
'GENÇLERİN ATMACA KÜLTÜRÜNE İLGİSİ ARTIYOR'
En genç atmaca meraklılarından 15 yaşındaki Mehmet Memoğlu, "Atmaca ve atmacacıların arasında büyüdüm ancak atmacaya bu yıl merak saldım. İlk atmacamı tuttum ve beslemeye başladım. Ben de bu geleneği devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.
'BU KÜLTÜRÜ GENÇLERE AKTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM'
Mustafa Memoğlu bu kültürün gençlere aktarılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Eskiden bu bölgede kışlık yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için atmaca yakalama ve bıldırcın avcılığı yapılırdı. Yakalanan atmacalarla bıldırcınlar avlanır, buzdolabı olmadığı için tuzlanır, toprak kaplara konularak, kışın yenilmek üzere saklanırdı. O günlerden gelen atmacacılık geleneği hala daha bölgemizde devam ediyor. Bu kültür gençlerin de ilgisini çekiyor, çok sayıda gencimiz atmaca beslemeye başladı. Bizler de onlara yardım ederek, kültürün devamlılığına katkı sağlıyoruz. Bu arada atmacalarda son dönemlerde yeni hastalıklar olduğunu gördük. Veterinerlere bunları anlattık, bir ilacının bulunmasını bekliyoruz" dedi.
'SEZON AÇILDI MI GÖZÜMÜZ BAŞKA ŞEY GÖRMEZ'
7 yaşından beri babasıyla beraber atmaca yakaladığını söyleyen Mustafa Yoğurtçu da "Ağustos ayı gelip, atmaca sezonu açıldığında bizim gözümüz başka hiçbir şey görmez. En güzel atmacayı yakalayabilmek için bu dönemde tuzakların başında oluruz. Aradığımız atmacayı da bulduğumuzda ufak bir çocuğa bakar gibi ilgileniyor, şefkat gösteriyoruz" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-09-28 08:20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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