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Kalp nakli bekleyen Esila: Organlarınızı cennete götürmeyin

DHA

Kalp nakli bekleyen Esila: Organlarınızı cennete götürmeyin


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de, kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi'nin (12) yoğun bakım ünitesinde kaldığı dönemde organ bağışına dikkat çekmek için yaptığı, kendi kalbinin 'siyah', mezardaki ölünün de 'kırmızı' olduğu resim, sosyal medyada ilgi gördü. 2 yıldır kalp destek cihazı ile yaşayan Esila, "Organlarınızı cennete götürmeyin, onlara burada ihtiyaç var" dedi.
Çaykur Rizespor'un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin kızı Esila'ya, 2 yıl önce tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği tanısı konuldu. Kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, yoğun bakım ünitesinde kaldığı dönemde, organ bağışına dikkat çekmek için kendi kalbinin 'siyah', mezardaki ölünün ise 'kırmızı' olduğu resmi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan resim, binlerce kişi tarafından beğenilip, ilgi gördü. Evde izole bir ortamda tedavisi süren Tüfekçi, kalp nakli olacağı günü bekliyor.
ESİLA: BU CİHAZIN DURMASI, ÖLMEM DEMEK
2 yıl öncesine kadar çok sağlıklı olduğunu anlatan Esila Tüfekçi, "Voleybol oynuyordum, okula gidiyordum, koşuyordum sonra öksürmelerim başladı, mide bulantısı oldu, merdivenleri çıkamadım, kalbim beni zorladı. Sonra tahliller falan. Duyduğumda çok panik olmuştum, annem ağlıyordu, ambulansa binip, Ankara'ya gidince neler olduğunun farkına vardım. Hastalığım süresince herkes bana çok destek oldu, bu bana moral verdi. Şu an cihazla yaşıyorum, onunla nefes alıyorum, onunla yürüyorum ama tabi ki nakil olmam lazım. Çünkü bunun da belirli yılı var, 5 ile 7 yıl arası. Yani kalp nakli olmam şart. Kalp destek cihazı şarjlı pillerle çalışıyor, şarjı bittikçe değiştiriyorum. Bu cihazın durması, ölmem demek. Yağmurda, çamurda, banyo yaparken bunu kullanmak zorundayım, su değmemesi de gerekiyor. O yüzden banyo yaparken özel kılıfı var. Çok dikkatli olmalıyım" dedi.
'ORGANLARINIZI CENNETE GÖTÜERMEYİN'
2 yıldır kalp destek cihazı ile yaşadığını anlatan Esila, "Kalp bekliyorum. Bu cihaz iyi ama istediğim şeyleri yapamıyorum. Denize giremiyorum, oyun oynayamıyorum. İstediğim şeyleri yiyemiyorum. Lütfen organ bağışının önemini sevdiklerinizin başına gelmeden anlayın ve anlatın. Organlarınızı cennete götürmeyin, onlara burada ihtiyaç var. 'Dünya Kalp Günü' kutlu olsun" diye konuştu. 
DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-09-29 16:51:21

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