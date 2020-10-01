Çaykur Rizespor, Donsah ile imzaladı

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) Çaykur Rizespor, İtalya Serie A takımı Bologna´da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor, Bologna´da forma giyen orta saha oyuncusu Ganalı Godfred Donsah ile resmi sözleşmeye imza attı. Kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan´ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, futbolcu kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-10-01 18:49:12
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