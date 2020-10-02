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Karadeniz'de yayla dönüşlerine 'koronavirüs' rötarı

DHA

Karadeniz'de yayla dönüşlerine 'koronavirüs' rötarı


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs salgınından uzaklaşmak için yaylalara çıkan yaylacılar, geri dönüş yolculuklarını erteledi. Yaylalarda kış aylarına kadar kalmayı planlayanlar, temiz havada, doğal ürünlerle besleniyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi´nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini hazırlıyorlar hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyorlar. Karadeniz'in doğal güzelliklerini barındıran yaylalarda kalanlar; sonbaharla birlikte de geri dönüş yolculuğuna hazırlanıyor. Özellikle koronavirüs riskinden uzaklaşmak için yaylara akın eden yaylacılar, havaların da güzel gitmesiyle, yaylalardan geri dönüş planlarında değişikliğe gidiyor. Temiz hava, doğal yaşamı içinde barındıran yaylalara bu yıl yoğun ilgi gösteren yaylacılar; havaların da güzel gitmesiyle, bölgeden ayrılmak istemiyor. Şimdilerde geri dönüş hazırlıkları yapmaları gereken yaylacılar, kar yağana kadar yaylada kalmayı planlıyor.
'MÜMKÜN OLDUĞUNCA KALMAK İSTİYORUZ'
Geri dönüşlerini erteleyen Rize'nin İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası sakinlerinden Rezzan Karagöz, "Koronavirüs başladı, erkenden kaçtık yaylamıza geldik. Burada temiz havada, sosyal mesafeli bir hayat yaşıyoruz. Koronavirüsle ilgili bir endişemiz yok, o yüzden de mümkün olduğu kadar geç zamanda yayladan ayrılmak istiyoruz" dedi.
'YAYLADA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Yaylada hayvancılık yapan Name Deniz "Haziran ayının başlarında geldik yaylaya. Şimdiye kadar geri dönmüş olmamız gerekiyordu ancak koronavirüsten korkuyoruz. Bu kadar temiz ve rahat bir ortamı bırakıp şehrin kalabalığına karışmak istemiyoruz. O yüzden de durabileceğimiz kadar yaylada durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
'AŞAĞIDA KORONAVİRÜS BEKLİYOR'
Hızır Usta ise "Ağustosun sonunda yayladan ayrılırdık ama bu yıl işler değişti. Kar yağınca ya kadar burada durmayı planlıyoruz. Çünkü bizi aşağıda koronavirüs bekliyor, olabildiğince uzak kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
'GİDİŞİMİZİ UZATACAĞIZ'
Hızır Osmançelebioğlu, "Bu güzel doğayı, temiz havayı bırakıp koronavirüsün içerisine gitmeye gerek yok. O yüzden de gidişimizi uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Havalar müsaade ederse bir ay daha buradayız" ifadelerinde bulundu.
'BU YIL PLANLAR HEP DEĞİŞTİ'
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası sakinleri de geri dönüş için acele etmiyor. Türküler söyleyerek yaylanın keyfini çıkaran Hanife Aydoğdu "Burada doğal bir ortamda yaşıyoruz. Koronavirüs dolayısıyla buradan hiç gitmeye niyetimiz yok. Kar yağıp iyice soğuklar başlamadan buradan gitmeyi düşünüyoruz. Önceki yıllarda kar yağışını beklemiyorduk havalar soğumaya başlayınca toparlanıp gidiyorduk. Ama bu yıl planlar hep değişti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-10-02 08:44:35

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