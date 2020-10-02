Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 2-3 oyuncu ile görüşüyoruz



Arzu ERBAŞ Doğancan İLEK / RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "2-3 yerli oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Çaykur Rizespor, ligin 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. İdman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, takımın psikolojisinin iyi olduğunu belirterek, "Son Alanyaspor maçında iyi oynadık. İyi pozisyonlara da girdik, oyuncularımızın özgüveni bayağı yüksek. Erzurum'da çok iyi bir takım mücadele eden bir takım. Bizim de çok iyi mücadele ederek boş alan bırakmadan onlara cevap vermemiz lazım. Çünkü orada 2-3 tane etkili oyuncu var. Onları iyi kapatırsak puanla döneriz" diye konuştu.

"2-3 OYUNCU İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Takımdaki transfer durumunu değerlendiren Tomas. "2-3 tane yerli oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce ihtiyacımız olduğu için yerli oyuncuları aldık ancak sonra yetersiz olduğunu görünce gönderdik. Diomande, Vetrih ve Orhan Ovacıklı ile ilgili başkana raporu verdik, bu oyuncular kendilerine kulüp bulacaklar" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Stjepan Tomas'ın açıklamaları

-Antrenmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2020-10-02 12:40:31



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