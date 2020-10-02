Çaykur Rizespor’da B.B. Erzurumspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda oynayacağı B.B. Erzurumspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını yaptığı son idmanla tamamladı.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 4. hafta karşılaşmasında Erzurumspor’un konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdüren Çaykur Rizespor’da teknik direktör Stjephan Tomas 3 puanla eve dönmeyi hedeflediklerini dile getirerek, “Erzurum’da biraz sıkıntı yaşıyor ama genel olarak baktığımızda BB. Erzurumspor’da iyi bir takım, agresif bir takım ve aynı anda bizim de cevap vermemiz lazım. Aynı agresiflik ile boş alan bırakmamamız lazım. Çok iyi oyuncular var. Eğer onları iyi kapatırsak puan alırız” dedi.

İtalya Serie A takımlarından Bologna’da forma giyen ve Çaykur Rizespor’un sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladığı Godfred Donsah’ın B.B. Erzurumspor maçı için hazır olduğunu dile getiren teknik adam “Donsah'da maça hazır. Polonya’da kamp geçirdi. Hazırlık maçlarında oynadı ve kendisini hazır hissediyor” diye konuştu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Tomas, “Nadir Çiftçi transfer oldu, ona başarılar diliyorum. Biz de 34 tane Türk ile konuşuyoruz. Büyük ihtimal ile bugün yarın bitirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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